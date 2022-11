La firme reacción de Luli Fernández cuando le dijeron que tiene panza de embarazada

Luli Fernandez foto 1.jpg

Y como Luli Fernández definitivamente no está embarazada, mostró su enojo por las preguntas de sus seguidores. Compartió las dos fotos en cuestión que provocaron las preguntas y las comparó con una donde realmente estaba embarazada.

“No salgo de mi asombro. Me aterra la distorsión que tienen algunas personas sobre lo que ven en cuerpos propios y ajenos. Que en esta foto me vean 'panza de embarazada'... No estoy embarazada, me costó años estarlo y no es un tema sobre el que se deba preguntar con tanta liviandad. ¿Cuándo vamos a dejar de opinar sobre cuerpos ajenos?", preguntó indignada Luli Fernández.

Luli Fernandez foto 2.jpg

Luego, la panelista y modelo remarcó que la mayoría de estos comentarios, venía de sus seguidoras femeninas. “Siempre las mujeres. Jamás tuve un mensaje de un pibe preguntándome si estaba embarazada porque me veía panza...", aclaró más enojada.

“Basta de adjudicarle embarazos a las mujeres porque se tapa con la ropa, basta de hablar y opinar sobre cuerpos ajenos", pidió como cierre.