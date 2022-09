La firme respuesta de Lali Espósito cuando le dieron a elegir entre su actual novio y Peter Lanzani

Por extraño que parezca, los famosos no solo tienen fanáticos por su trabajo o su forma de ser, sino también por sus parejas. Tanto es así, que es normal que haya personas que se declaren como seguidores de dos actores en particular cuando están juntos o incluso que de dos famosos que se llevan bien, pero que ni siquiera han mantenido nunca una relación romántica o puede pasar como ocurre con Lali Espósito y Peter Lanzani , que han tenido una relación, pero terminada hace ya mucho tiempo.

Es que los actores fueron novios años atrás, cuando trabajaban juntos en Casi Ángeles, y a pesar de que hace tiempo que decidieron separarse, la buena onda entre ellos sigue latente, y no tienen problema en demostrar el cariño que se tienen en público.

Portada lali peter lanzani rels b

Por eso, en medio de la gira de la actriz por España, Lali fue consultada por su relación con Lanzani de una manera particular. Fue en el Versus del canal Raze, donde le dijeron que le nombrarían dos personas, y ella tendría que elegir una.

La primera opción ofrecida fue el propio Peter Lanzani, algo que hizo que Lali asegurara que no habría chance de que eligiera a otra persona, sea quién sea la segunda opción. “Peter, no puedo no elegir a Peter Lanzani”, aseguró.

Sin embargo, al ver la segunda opción, la actriz mostró su indignación, obviamente todo con el buen humor que la caracteriza. “Qué hijos de put… que son!”, aseguró la cantante antes de agregar: “Qué feo el juego. Yo venía bárbara el día de hoy”.

Es que el otro hombre que apareció enfrentando a Lanzani era Rels B, el popular cantante español con el que la prensa viene relacionando a la cantante desde hace meses. Lali y el artista se han mostrado juntos haciendo un muy jugado videoclip, y todo parece apuntar a que entre ellos pasa algo más que amistad.

Con mucha cintura, Lali logró dar una respuesta sin quedar mal con nadie. “Mejor que dos son tres. Dani y Peter, todos juntos en el yate”, respondió divertida.