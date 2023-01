La foto en traje de baño de Santiago del Moro que se llenó de piropos

No hay duda alguna que el presente de Santiago del Moro es más que soñado. Cosechando desde hace años el mayor éxito de la radio a nivel rating, siendo el conductor de Gran Hermano, el programa más visto de la actualidad, y disfrutando de su nueva hija (que aún no llega a tener ni un año de edad), el conductor hace un año que no para de disfrutar logros en todos los ámbitos de su vida.