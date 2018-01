LMNeuquen | Deportes | fútbol - 05 enero 2018

La frase de Carlitos Tevez que divide a los hinchas de Boca

"Yo no me puedo ir si Boca no juega la Libertadores, tomarme la atribución de irme, ganar 40 palos y volver cuando Boca ya está clasificado", pronunció en el 2016.