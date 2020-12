La frase nazi de Benedetto y el cruce picante entre Ruggeri y Fantino

"Si River le gana a Boca otra vez, no vengas a gritar y a decir cosas, es la vida", le dijo Ruggeri al conductor que replicó: "¿Si Boca pierde con Palmeiras otra vez, es dramático?". "No, qué te parece! ¿Es feo pensar así?", inquirió el exfutbolista. "Es enfermante pensar así", sostuvo el anfitrión del ciclo.

"Nadie se murió por perder, pero te cuesta un montón de cosas: diez tipos afuera, el presidente perdió las elecciones... Dale, no sé qué te está pasando a vos, ¿en qué te convertiste?", disparó el exjugador.

#ESPNFC | ESPN 2



"¿EN QUE TE CONVERTISTE, FANTINO?"



Para Oscar Ruggeri solo sirve ganar y lo dejó en claro en la picante mesa de los lunes.

En otro segmento del envío, Ruggeri explotó contra Fantino y una cita que hizo Benedetto, lo que desató las carcajadas de su compañeros. "La derrota tiene una cosa de gloria, es hermoso", expresó el conductor y el Cabezón salió al cruce a los gritos. "Entonces no mirés más ese telefóno a ver el rating cómo está. Perdimos, perdimos. Nos vamos a casa, a la mierda. No mirés el rating. No: 'Tres puntos, cambiá de tema. No, vamos para allá. No, vamos para acá'; '¿Qué pasó? ¿Quién nos ganó?'", exclamó Ruggeri imitando a Fantino.

"Dale, nos ganaron todos, pero nosotros contentos. Y aquellos flacos que están acá, que te siguen para todos lados, te abrazan: 'Ale, la verdad que perdimos con todo, pero no sabés lo bien que estuviste'", agregó en un paso de comedia haciendo alusión a los integrantes de la producción, mientras Fantino, Mariano Closs, Luciana Rubinska aplaudían descostillados de la risa.

Si, dale, dale. Traé a los escritores", le dijo Ruggeri en forma irónica a Benedetto que al citar una frase de San Martin expresó: "Una derrota peleada, vale más que una victoria casual". "Es hermoso eso", chicaneó Fantino y el Cabezón volvió a estallar: "Pero qué va a ser hermoso eso... me están haciendo calentar".

Fantino quería vender humo con hacerse el antiresultadismo hasta que tiro: 'La derrota tiene una cosa de gloria...'

Oscar 'Sin Filtro' Ruggeri se sacó y nos regaló este momentazo. Al final a todos nos gusta ganar...



Oscar ‘Sin Filtro’ Ruggeri se sacó y nos regaló este momentazo. Al final a todos nos gusta ganar... pic.twitter.com/oWXi6XrFIQ — #SenseiCloss (@ClossMoments) December 8, 2020

El momento desopilante derivó en un papelón luego de que Benedetto citara a un jerarca nazi, a quien definió como “un escritor muy conocido”.

“Los vencedores siempre serán los jueces, y los derrotados, los acusados”, leyó Benedetto ante la mirada de sus compañeros. Con preocupación y con gesto adusto, Fantino lo frenó y le aclaró que la cita que había mencionado no era a un famoso literato germano sino de “un ser nefasto, y un líder del nazismo”.

Marcelo Benedetto citó al aire una frase del jerarca nazi y fundador de la Gestapo Hermann Göring, a quien definió como "un escritor muy conocido".

Göring fue condenado en los juicios de Nuremberg y se suicidó antes de ser ejecutado.



Göring fue condenado en los juicios de Nuremberg y se suicidó antes de ser ejecutado. pic.twitter.com/hgmFvOzqmZ — Julian Iglesias (@juliandiglesias) December 8, 2020

Lejos de hacer una autocrítica, Benedetto siguió leyendo frases de otros líderes políticos y escritores. Más tarde, ante la repercusión que tuvo el episodio en las redes, el periodista se disculpó en sus redes sociales por su “grosero y desagradable error” e indicó que “fue sin intención de herir a nadie”.

Buenas noches a todos.

Pido disculpas por mi grosero y desagradable error en la cita de hoy. Fue sin intención de herir a nadie. Tamaño error me sirve para mejorarme como periodista, y fundamentalmente como persona.

(Sigue) — Marcelo Benedetto (@m_benedetto) December 8, 2020

"En las próximas horas me pondré en contacto con las autoridades de la DAIA para expresarles mis disculpas por la desafortunada cita en el día de hoy", agregó Benedetto en otro posteo.

En Twitter los televidentes se hicieron eco de todo lo acontecido en el programa.

Este Ruggeri para todo en la vida.

- Fantino: Qué feo la vida del ganar nada más.

- Ruggeri: Para vos. Vos viví tu vida. GANAR, ganar y ganar.



Óscar Ruggeri, filósofo contemporáneo. 7 de diciembre de 2020. — Escuela Bilardista (@EBilardista) December 8, 2020

Me da risa que Ruggeri aparece indignado pero no porque cito a Goring sino porque creyo que Benedetto lo estaba boludeando kjjj

El que le armo la rutina a Benedetto en este momento:

Fantino: Boca está obligado a ganar la copa?



Benedetto: Mirá, Ale, Hitler una vez dijo "Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria"

No tengo duda de que lo trollearon a Benedetto en la producción. Le tiraron la hoja con "Goring, escritor reconocido", y después le avisaron por cucaracha a Fantino de que era un jerarca nazi para corregirlo en vivo y poder tener esta genialidad de la que todos estamos hablando.