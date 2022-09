La frase de Yanina Latorre que desató la furia de Wanda Nara

Yanina Latorre y Wanda Nara probablemente sean los dos pesos más pesados en el mundo de los famosos cuando se trata de polémica. La panelista se caracteriza por su lengua filosa y por no pedirle disculpas a nadie, mientras que la modelo parece haber nacido para este tipo de situaciones, donde no importa a quién se enfrente, siempre parece quedar mejor parada. Por eso, cuando en los últimos días la "angelita" reveló el enfrentamiento, todo el mundo se preparó para la contienda.

Sin embargo, en los últimos días, fue la propia panelista quien admitió que la mediática le había soltado la mano y ya no le contestaba los mensajes. La situación se dio en LAM, cuando Ker, una influencer muy cercana a la empresaria, estaba como invitada.

Yanina Latorre contra Wanda Nara 2.jpg

Vos que hablas tanto con Wanda, porque a mí ya no me contesta más el teléfono”, inquirió Latorre, generando la reacción de Pía: “¿No te contesta más el teléfono?”.

“No, una maleducada con todo lo que hice por ella el año pasado con el WandaGate. Después de que la defendí, me inmole, juicio de la China Suárez, todo… me estoy bancando un juicio de la China Suárez”, acusó la panelista, que lejos de dejar el tema ahí, luego la criticó por cómo trataba a Mauro Icardi: “Una cosa es estar empoderada y otra es humillar a tu marido porque te metió los cuernos y gritarle ‘ponete a coser, baldeame el piso’… así no se perdona".

Wanda problema con telefe.mp4 Fuente: Magazine TV

Sin respuesta oficial de la mayor de las Nara, parecía que la cosa iba a terminar ahí. Sin embargo, Yanina volvió a la carga y fue contra ella al hacer mención del programa de Telefe que la tendrá como jurado. Es que la "angelita" contó las cosas que pidió la mediática para aceptar el contrato, pero también que con el inesperado viaje de Wanda a Turquía, dejó a los productores plantados: “A esta mina le chupan el orto y no es nadie, no te levanta ni 1 punto sobre rating”, manifestó furiosa Latorre.