La fuerte causa por la que Cachete Sierra se separó de su novia bailarina

¿Qué frase eligió el artista para publicar en este momento? "En un entorno que te quiere yendo a mil, elegí respetar tus procesos", dice el posteo de Astrología y consciencia que por unas horas se pudo leer en la cuenta de Sierra.

cachete-sierra-separado.png El mensaje de la separación de Agustín Sierra.

A pesar del dolor que los embarga a los dos, al parecer la ruptura de la pareja fue en buenos términos. Por el momento ni Agus ni Fiorella borraron sus fotos juntos y todavía se siguen en las redes.

¿Cuál sería el motivo, entonces, de la separación? Según informaron en el programa de Ciudad Magazine, el detonante de la crisis sería un desgaste. Intentaron salvar la pareja, pero no hubo caso. Y ahora, Cachete está dispuesto a tomarse todo su tiempo, respetando su proceso y su dolor.

QUIEN FUE LA OTRA NOVIA DE CACHETE SIERRA

Hace un tiempo, cuando estaba en el Bailando, Cachete fue relacionado con Cande Molfese. Y en ese momento Yanina Latorre le preguntó por el tema: "¿Cómo va ese inicio de relación con Cande Molfese, Cache?".

La picante pregunta causó risas en Cachete Sierra, también un poco de nerviosismo que fue más que evidente. "No me provoques porque largo todo", advirtió el actor. Aunque lanzó ese picante dardo, luego confesó: "No hay nada, no hay nada".

Yanina Latorre sin embargo redobló la apuesta y se atrevió a decir que tiene conocimiento de que hay relaciones íntimas entre Cachete Sierra y Cande Molfese: "De que hay sexo, hay sexo. No sé si están empezando algo".

Yanina Latorre también reveló que Cachete Sierra y Cande Molfese viven cerca. " No sé si un clavo saca a otro clavo, pero no me niegues que hay algo rey porque hay", aseveró la panelista de LAM.