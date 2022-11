La fuerte pelea de Juliana y Maxi, los enamorados de la casa de Gran Hermano

"Maxi se enojó conmigo y no me habla. Hubo malentendidos. Yo le hablé, pero es muy terco", arrancó contándole Juliana a Thiago mientras los micrófonos del reality de Telefe captaban la conversación que la santafesina mantenía con el joven. "Me dio vuelta la situación: ‘vos te enojaste’, me dice. Y yo, la verdad, no me enojé", continuó relatando mientras ambos estaban descansando en el sillón de la casa de GH.