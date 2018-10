“Hace un montón de tiempo hice un casting para hacer un videoclip de Axel y quedé elegida. El día de la filmación me hicieron esperar mil horas porque él no llegó a tiempo. Hasta que empezamos a grabar el video, yo parada y él atrás mío cantaba y yo lo sentía, pero era como si él no estuviera”, contó en Hay que ver, el programa satélite de Showmatch en Canal 9.

“En un momento me dijeron ‘sacate los zapatos’, después ‘sacate las zapatillas’. Viene el director y me dice ‘hay un problema’, ‘¿cuál es el problema?’, ‘Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla)’. Y era mentira, yo no tenía ningún grano. Entonces le dije ‘no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien’. ‘No, bueno, sí, vamos a cambiar la modelo’, me dijo”, completó Molinari y afirmó que la echaron y nunca le pagaron.

Furioso, el cantante le respondió a través de Twitter: “Las boludeces que hay que leer a veces... Ja, ja, ja... no sé si reír o llorar de lástima por esa gente que no sabe de qué manera buscar pantalla o un segundo de fama”.