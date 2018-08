Embed Más allá de tener una postura a favor o en contra de la legalización del aborto, ¿con qué necesidad se hace esto? Así amaneció hoy la sala Saraco, que habíamos terminado de pintar hace un mes. pic.twitter.com/hdeO2SBdDO — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 8 de agosto de 2018

“Más allá de tener una postura a favor o en contra de la legalización del aborto, ¿con qué necesidad se hace esto? Así amaneció hoy la sala Saraco, que habíamos terminado de pintar hace un mes”, se lamentó el jefe comunal en su cuenta de Twitter, junto a tres imágenes, las cuales usó para ilustrar como quedó el centro cultural.

“Si hacen eso ahora se imaginan que harán si pierden?”; “Pechi busque a la representante feminista de acá y llévela de las pestañas a limpiar”; “Hay que denunciarlas. Que pinten las paredes como estaban!!!!” y “Que vergüenza, por favor. Esas cosas no deben ser así. Quieren movilizarse háganlo, pero no maltraten los museos y monumentos eso no se hace”, fueron algunos de los comentarios de los vecinos de la localidad.

Embed Si hacen eso ahora se imaginan que harán si pierden? — Tita Aguirre (@lapreguntona01) 8 de agosto de 2018

Embed Hay que denunciarlas, que pinten las paredes como estaban!!!! — Jlpjo (@joseluisnqnar) 8 de agosto de 2018

Embed Pechi búsque a la representante feminista de acá y llevela de las pestañas a limpiar — Eva G. (@BeyondRedemtion) 8 de agosto de 2018

Embed Que verguenza, por favor. Esas cosas no deben ser asi. Quieren movilizarse haganlo, pero no maltraten los museos y monumentos eso no se hace — Monica Di Nardo (@Monicadinardo1) 8 de agosto de 2018

