La graciosa historia de Mina Bonino y la final River-Boca en España

La pasión por el fútbol es algo que no se sabe describir en su totalidad. Es un sentimiento que nace desde lo más profundo del ser humano y que lleva a cualquier hincha a hacer lo que sea por su equipo si tiene, aunque sea, una mínima oportunidad para hacerlo. En Argentina el fútbol no solo se ve en la tv sino que también se siente con una fuerza inimaginable. Dentro del país sudamericano las dos hinchadas más conocidas en el mundo entero son las de River y Boca , y cuando ambos juegan sus seguidores son capaces de lo que sea.

Mina Bonino, una auténtica hincha de River no podía dejar de ver en vivo y en directo un partido histórico para la Copa Libertadores y menos con su amor eterno como finalista. La periodista compró de repente un pasaje de ida para Madrid, pero no pudo comprar el de regreso porque salía todo muy costoso y no llegaba. “Compré solo el de ida a Madrid porque el de vuelta valía un huevo y medio y no llegaba”.