La grave denuncia de Cinthia Fernández contra Luciana Salazar

En Intrusos, encontraron a Cinthia Fernández a la salida del canal y le preguntaron todo sobre la modelo. “¿Qué opinás hoy de Luciana Salazar?”, le consultaron a la panelista. “Nada, yo emití el comentario preguntándome cómo hace para ir a Qatar porque no sé, por ahí ahorró muy bien, pero yo no la veo laburar. Entonces me intriga”, respondió Cinthia.

“¿No la estás tratando de gato?”, insistieron desde el programa. “No, eso ya es antiguo, ya es antiguo”, respondió Cinthia. “Ella te trató una vez de gato anteriormente, cuando dijiste que Baclini te contó”, le recordó el cronista de Intrusos. “Lo escuché en un audio, él era mi novio en ese momento”, lo corrigió Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández contra Luciana Salazar 1.jpg

“¿Él sigue amigo de Luciana?”, fue la nueva consulta que le hicieron. “Supuestamente sí, fue al cumpleaños. Nunca entendí esa amistad igual”, admitió Cinthia.

“¿Vos sospechás que en esa amistad había unos derechos que no se tienen en cualquier amistad?”, le preguntaron a Cinthia Fernández. “No, Martín es muy respetuoso, pero ella siempre le tuvo unas ganas tremendas. Martín es un tipo fachero, está bien económicamente, es del rango que le gusta a ella de poder y más. Ella dijo que no salía a comer sino me invitan… yo he invitado a un montón de amigos a comer. La verdad que no sé, ella es más ‘Si eh… me pagan’, yo no sé, no beboteo con mis amigos, pero es lo que yo pienso”, cerró.