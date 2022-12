La pastilla que le quitó el habla a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández la pastilla que la dejó sin habla.mp4 Cinthia Fernández viajó a Punta del Este para disfrutar del fin de semana largo con sus tres hijas.

Según explicó después Cinthia, la culpa fue de ella por no leer en el prospecto la forma de administración del medicamento. “Me mareo mucho y me tomé un dramamine. Pensé que era sublingual. Se me durmió toda la boca y no puedo hablar... No se puede creer lo pelotuda que soy””, les contó a sus 6 millones de seguidores a través de una historia de Instagram.

Cuando la modelo colocó la pastilla bajo la lengua toda su boca se empezó a adormecer. El medicamento logró lo que para muchos es una utopía: mantener en silencio por algunas horas a la panelista, famosa por su lengua filosa. Algo que habrá deseado más de una vez su exmarido, Matías Defederico, quien recibe con asiduidad los dardos verbales de Cinthia.

La panelista y el exjugador tuvieron varios entredichos este año por la cuota alimentaria, las visitas del padre a las tres hijas que tienen en común y la intromisión de la mamá del futbolista en los conflictos de la expareja.

Por suerte, la confusión de Cinthia con la pastilla no le generó consecuencias y pudo disfrutar en Uruguay con "mis personas favoritas... De esta vida solo te llevas esto... Momentos", como dice el texto que acompaña en Instagram su video de las vacaciones.