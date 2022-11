Cinthia Fernández mostró cuánto le pagó de cuota alimentaria su ex pareja

“Esto es lo que me pasa para 3 nenas Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”, escribió junto al comprobante del pago, que marcaba 55 mil pesos.

Cinthia Fernandez contra mAtias defedediroc 1.jpg

“Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo…”, agregó después la bailarina.

Hace poco, Cinthia Fernández había sido noticia luego de que le preguntaran si era feliz, su respuesta demostró todo el trabajo que tiene que hacer para poder mantener a sus tres hijas sin casi ayuda del padre.

"No, solo tengo momentos de felicidad...", aseguró antes de agregar: "Me gustaría no trabajar todo el día, pero como estoy sola con todas las obligaciones me hace feliz sentirme orgullosa de que a mis nenas no les falte nada...".

"Se me pasa la vida, lo sé... Pero también ellas son mi vida y mi felicidad", aseguró Cinthia Fernández.