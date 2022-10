La grave denuncia que recibió Luciana Salazar de sus vecinos

Posiblemente si buscamos en el diccionario de sinónimos la palabra “escándalo”, nos aparezca al lado el nombre Luciana Salazar , pero es que la modelo parece nunca poder alejarse de los conflictos. Esta vez, Martín Redrado no está involucrado, sin embargo, la pelea puede ser incluso más grave, ya que se trata de las personas con las que convive las 24 horas del día, sus vecinos.

Luciana Salazar vecinos 1.jpg

“A su vecina le saltó el disyuntor 7 veces. En el grupo de WhatsApp de los vecinos, se origina el conflicto. Acá cuentan todo. La vecina, ya podrida, dice ‘le estoy pidiendo a Luciana Salazar que me deje entrar a su vivienda porque necesitan ver qué pasa para resolvérmelo’”, contó la panelista de Intrusos.

“El electricista quería entrar y ella decía: ‘No, estoy desnuda. No puede pasar nadie’; ‘No puedo dejar entrar a nadie porque estoy sin ropa’”, reveló Maite.

Al parecer, Luciana Salazar no sería la propietaria de la vivienda y sus vecinos ya no la soportan más, a tal punto que se hacen la vida imposible entre ellos, por eso la excusa de que no podía dejar entrar al electricista.

Luciana Salazar vecinos 2.jpg

“Es inquilina y ya ha tenido algún conflicto con vecinos. Este escándalo fue subiendo de tono porque una vecina le dijo que si no dejaban entrar al electricista, iban a exponer esto en los medios”, reveló Maite.

“Llamaron a un abogado y se documentó todo con un escribano. Imagínense lo harta que está la mujer que le salte el disyuntor como para llegar a eso”, agregó la panelista.

“Los vecinos le dijeron ‘mirá, si no dejás que entremos, vamos a filtrar esto a los medios y se va a saber todo. Así fue que llamaron a un abogado porque tampoco quería que entre el dueño del departamento”, contó la panelista antes de agregar otro detalle que demuestra del malestar de los convivientes de Luciana Salazar: “Le pidieron si podía cerrar la llave de paso, pero tampoco quiso”.