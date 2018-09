En esta oportunidad, fue Mica Viciconte quien encendió la mecha al ventilar sus diferencias con Laurita Fernández, a la que calificó de "falsa" y "mala compañera".

Las fuertes palabras de la novia de Fabián Cubero no cayeron bien a Flor Peña, quien terminó cayendo en la volteada luego de manifestar su rechazo hacia la actitud de la participante.

“Trabajé con ella en otro programa y, cuando sufrí maltrato, se puso del lado de la producción. Cuando la conocí pensé que era una buena mina, después me di cuenta de que no”, lanzó Mica, en alusión a Combate, el ciclo que ambas compartían. “Prefiero que me odien por cómo soy antes que ser falsa", agregó.

Mientras la novia de Nicolás Cabré mantenía una sonrisa impecable al estilo Pampita, Mica le pasó factura por no haber querido sacarse fotos con ella para una campaña de fotos y terminó acusándola de ser parcial con Inés Stork, la mamá de la protagonista de Sugar: “Me parece que para ser jurado del Bailando hay que ser profesional. Le puso a la madre un 10, dos parejas se fueron y no fue justa la eliminación”, lamentó.

“Yo no necesito hablar de los demás para sentirme bien”, alcanzó a decir, pero Viciconte continuó, verborrágica. “Laura no tiene amigas mujeres, no tiene amigos en el ambiente y por algo será”, lanzó y la acusó de mandarle un mensaje para que no apoye a Lourdes Sánchez en la final certamen del 2017.

A la hora de dar su puntaje, Laurita trató de evitar la confrontación. "No te voy a dar la pelea que estás buscando", dijo luego de que Micaela la llenara de reproches: "Decime que no mandaste ese mensaje, te pensás que porque estás ahí te crees más, pero somos todos iguales. ¡Viste los videos donde fueron agresivos conmigo? Quisiste mantener tu trabajo y que los demás se pudran. Cuando te hiciste conductora me sacabas el micrófono".

"Voy a hablar de la coreografía que ese es mi trabajo", sentenció la jurado dando por finalizada la discusión.

No obstante, la situación volvió a tensarse cuando Flor Peña opinó que era "de cuarta terminar de bailar una coreografía, "les costó tanto seguramente hacer, y que tengas ese nivel de agresión".

No importa que sea verdad o mentira (obviamente la banco a Laura porque es mi compañera y la quiero), pero este nivel de agresión no se puede tolerar. Tenés un potencial enorme, no arranques así porque no está bueno", remarcó la actriz.

"Hiciste un palelón con (esmeralda) Mitre ¿y me estás enseñando vos a mi Flor?"; la cortó viciconte y continuó: "El otro día dijiste que no te gustaba conocer a alguien por su vida privada y yo hace una semana vengo escuchando tu vida privada".

"No corazón", dijo la ex Casados con hijos indignada. "Quizás no sepas lo que yo he hecho", agregó. "Y usted tampoco sabe lo que yo hice, que no esté en la tele no significa que no tenga un pasado", la interrumpió furiosa Mica.

"Yo no me la agarré con usted, usted se está metiendo conmigo para defender a su compañera, que se defienda sola", arremetió tratando de poner distancia y tratándola como una señora mayor. "Le agradezco pero no quiero que me enseñe usted", espetó cuando Peña quiso meter bocado.

"Bueno, está todo bien. me había encantado la coreografía, me parece horrible lo que hicieron después, me parece horrible que hayas hecho lo que hiciste, te voy a bajar un punto", cerró Flor y le puso un 7.

"Ahí se demuestra lo poco profesional. Yo puedo decir lo que pienso, pero juzgarme por hablar, es como que yo la juzgue por su vida privada de poliamor", se quejó Viciconte. "Ese nivel de agresión, no" insistió Flor.

Tras la furiosa gala, Mica hizo un descargo con un posteo de Instagram.

Embed

LEÉ MÁS

Cruce y escándalo