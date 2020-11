La hermana de Cielo López contó detalles del femicidio: "Nos dijeron que fue descuartizada"

Así, el viernes, la joven recordó que le envió un mensaje a Cielo recordándole que tenía el turno, pero "marcaba un solo tilde". "Pensé debe estar apagado el celular, pero Damaris me dijo que ella llegó a la casa, ya que se había quedado a dormir en lo del novio, y no estaba. Me dijo que estaban las cosas, pero no ella", sostuvo y ahí comenzaron a buscarla por todos lados. Contactaron a sus amigas, recorrieron la ciudad, "me faltó solo pararme en la calle y gritar `¿Lauri donde estas?".

La propia Damaris López, quien vivía con Cielo, su papá y la hija de 8 años de ella, confió que esa noche sintió algo raro. "Como que presentí algo feo, empecé a llorar de la nada, presentía algo malo, no sé por qué", expresó Damaris ante el jurado popular durante su declaración este lunes, a continuación de su hermana Melisa. Al igual que ella, indicó que "no era normal que se vaya así, ella siempre avisaba".

Al día siguiente, Damaris concurrió a la Comisaría Séptima donde radicó la denuncia por desaparición y describió la ropa que llevaba puesta, "recuerdo que andaba con una calza bordo, unas zapatillas rosa viejo y arriba no me acuerdo".

"Subimos la foto de ella por las redes, la buscamos por todos lados", sostuvo Melisa.

Alfredo Escobar es el único acusado por el femicidio de Cielo López.

El día del hallazgo

"Me enteré por un grupo de Whatspp que encontraron una chica muerta descuartizada en el río y no quería saber que era ella, pero sí, era ella", confió Damaris sobre aquel domingo 15 de septiembre de 2019, cuando horas más tarde al ver las fotografías de los anillos y la ropa que le exhibió la Policía, reconoció que la joven hallada muerta era su hermana. "Me mostraron una foto de su manito y de algunas cosas de ella, los anillos y el saco, que era mío. Cuando veo el saco estaba roto atrás, y mi saco estaba sano", sostuvo.