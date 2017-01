La hija de Michael Jackson cree que lo asesinaron

Los Ángeles

Paris Jackson, la hija de 18 años de Michael Jackson (producto del amor entre el músico y Debbie Rowe), reveló en una entrevista con la publicación Rolling Stone que cree que su padre fue asesinado y que el propio cantante le había dicho en varias ocasiones que fuerzas anónimas lo querían muerto.

“Mi padre fue asesinado”, dijo completamente convencida la joven (que se desempeña como modelo), quien desconfía por completo de la versión oficial que asegura que el autor de “Thriller” falleció por una sobredosis de un potente fármaco anestésico. Debido a esto, su médico, Conrad Murray, fue declarado culpable por el deceso y condenado a cuatro años de cárcel, en noviembre de 2011, por homicidio culposo.

La muerte de Jackson provocó altibajos emocionales en Paris, ya que ellos dos eran muy unidos. “Lo que más quise lo perdí, no hay nada que pueda perder que me afecte tanto”, manifestó la modelo, a lo que su hermano Prince (de 19 años) agregó: “Ellos son muy parecidos. Las únicas diferencias son su género y edad”.

Él es su verdadero padre

Por otro lado, Paris hizo referencia -y por última vez- a los rumores que afirman que el consagrado artista no era su padre biológico, ya que tiene grandes diferencia físicas con él: ella es de tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos verde-azulados. “Siempre será mi padre. Siempre lo fue y nunca dejará de serlo”, expresó la joven y confesó también que ella se siente “negra” porque Michael le inculcó la cultura afroamericana. “Me considero negra... y si mi padre estuviera aquí me miraría a los ojos y me apuntaría con el dedo diciéndome: ‘Eres negra. Estate orgullosa de nuestras raíces’, a lo que yo respondería con un ‘OK, es mi padre. ¿Porqué me mentiría?’”.

En este sentido, detalló que su aspecto se debe a una mezcla de razas, por lo que a ella no le parece para nada raro.