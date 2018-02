La historia de Bebelo Reynoso

Las palabras del Mellizo fueron contundentes: “Teniendo en cuenta que Pablo Pérez no está, probamos esta semana con tres volantes. Reynoso tiene esa posición clara”.

Con esta variable, el Xeneize formaría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.

¿Cuáles son los antecedentes de este mediocampista? Reynoso comenzó su carrera en Talleres de Córdoba, donde jugó hasta la actualidad (2014-2018). En ese tiempo se fue ganando la confianza del entrenador Franz Kudelka hasta convertirse en el enganche titular del equipo, con la dorsal 10 en la espalda y tan sólo 22 años.

Infancia difícil. En Talleres marcó 4 goles y dio 8 asistencias en 56 partidos.

Una carrera difícil

Bebelo debió afrontar algunas peripecias antes de llegar a tener la chance de ser titular en el Xeneize. Comenzó su carrera jugando en el Barrio Chino, un humilde vecindario cordobés, donde en 2014 recibió un disparo en una rodilla al resistirse a un robo, por lo que debió apartarse de las canchas un tiempo e incluso se planteó dejar el fútbol. Pero la insistencia de los dirigentes de la T lo llevaron a retomar los entrenamientos y pudo volver al ruedo a fines de ese año. Una vez que su regreso se concretó, Reynoso fue clave en las campañas que hicieron que Talleres vuelva a primera división.

Además, estuvo envuelto en un episodio en el que presuntamente disparó un arma de fuego desde su auto en una discusión por un conflicto de tránsito. El episodio le valió una imputación por abuso de armas de fuego. Al respecto, Reynoso afirmó: “En el barrio pasan cosas que uno no puede manejar. Me he criado viendo tiroteos con la Policía”. Y por la situación fue desafectado del plantel por un tiempo.

Con sus peores capítulos en el pasado, mañana Bebelo buscará ganarse un lugar en Boca.