La historia del Gran Hermano que estuvo 4 años sin trabajar

Mauricio-Córdoba-Gran Hermano.mp4

En su paso por LAM, el tatuador se encargó de revelar cómo fue su vida post reality y los distintos lujos que se pudo dar para. Pero también, expuso cómo era su vida antes de entrar a la casa más famosa, ya que su fuerte historia lo ayudó a ingresar.

"Sufrí mucho ahí porque entre con una historia de vida muy difícil, había perdido a mi mamá recientemente, tenía solamente a una hermana, 22 años recién cumplidos. Estaba recién llegado de Estados Unidos, no tenía casa, ni plata y mi papá me abandonó a los 4 años, por eso me llamaron", contó sobre cómo era su situación.

"Lo más loco es que después de Gran Hermano, la caída fue muy fuerte. Tuve muchas oportunidades pero no sentí que fuera lo mío. De hecho, no me arrepiento, porque sin eso hoy no sería tatuador, que eso es lo que me hace ser feliz", declaró respecto a su vida actual.

Mauricio-Cordoba-Gran Hermano-.png

"Viví 4 años sin trabajar y de hecho llevé una vida holgada. Recorrí la Argentina, pueblitos, provincias, ahorré mucho, pero igual no me pude comprar ninguna casa, solamente auto. Con los ahorros decidí comprarme varias maquinas industriales para poder trabajar. Antes de entrar a la casa de Gran Hermano, vendía lencería y estuve por un tiempo con eso", dio a conocer acerca de cómo fue llevando su vida.

La historia de Mauricio Córdoba deja en claro cómo Gran Hermano termina transformando la vida de quienes son elegidos para pasar por la casa más famosa.