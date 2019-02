“Mucha gente culpa al padre de Claudia por haberlo metido en la droga a Diego. Como el padre de ella está fallecido y no puede defenderse, le tiene miedo a esa parte. Yo la entiendo como mujer, pero también si él quiere hacer la historia de su vida y contarla como se le cante, no le podés decir nada porque es ficción”, dijo Yanina.

P22-F2-casamiento-diego-claudia.jpg

“Para mí, en realidad se van a contar verdades que creo que Claudia no quiere que salgan a la luz”, cerró el tema la angelita.

En Maradona, sueño bendito, el personaje de Claudia será interpretado por Laura Esquivel en su etapa inicial y Julieta Cardinali, en tanto que Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt se pondrán en la piel del ex futbolista.

P22-F3-dalma-maradona.jpg

--> “Con Diego hablo de temas familiares, no personales”

En diálogo con una cronista de Los ángeles de la mañana, Villafañe reveló cuál es la relación que tiene hoy con su ex: “Con Diego hablo de temas familiares, no personales míos. Hablo de cosas que nos involucran a los dos, de nuestras hijas... Él no la vio a Dalma embarazada”. Luego, la futura abuela agregó: “La semana pasada fuimos a hacer otra ecografía. Yo tengo el presente en todas. Ellos me invitan. También fueron los papás de Andrés, Gianinna, Benja (Agüero). Los hermanos de Andrés. Vamos todos… Tiene fecha para mediados de marzo”, comentó.

Meses atrás Diego brilló por su ausencia cuando Dalma contrajo matimonio con Andrés Caldarelli. ¿La excusa? Tenía “el partido más importante de su vida” como técnico del Al Fujarah de Dubai.