La historia secreta de la pelea de Florencia Bertotti y Cris Morena

“Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, aseguró Cris Morena en su momento.

“No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”, fue la respuesta que provino de parte de Florencia Bertotti.

El tiempo pasó y como suele hacer, ayudó a limar las asperezas. Las heridas se cerraron y ambas inclusive minimizaron lo que pasó en público.

"Efectivamente hubo una diferencia, pero después fue vistoso para los medios quedarse con eso. No existió una pelea. Fueron hechos analizados desde afuera que se convirtieron en titulares. Después hubo un espacio en nuestras relaciones. No nos vimos más. No fue un juicio. No se llegó a esa instancia”, explicó la actriz.

“Hubo un recurso de amparo, porque ella sentía que la ficción que yo hacía era de una manera y yo de otra. Nosotros estábamos a full con el proyecto. Tuvimos una mediación y arreglamos entre las partes. Acordamos un resarcimiento económico. Fue para solucionar el tema y seguir grabando", agregó Bertotti.

"Dijimos 'lo pasado pisado' y seguimos. Esto (por el conflicto), en la vida de cada una, es un pequeño grano de arena", explicó.

En 2019, la propia Florencia dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con Cris Morena sobre el producto Floricienta, algo que se retomó en estos días: Hace un tiempo estuve hablando con ella y salieron muchas cosas para hacer; incluso relacionadas con Floricienta, que quedó en la memoria de muchos. Siempre hay cosas que se pueden hacer". ¿Se dará?.