La hora de Ángel

El jurado del “Bailando” confesó que la propuesta del “Cantando” le vino “genial”, no solo por el crecimiento profesional sino porque la conducción es algo que le gusta. “Fue al primero que llamaron porque querían que lo conduzca. Me contaron las ideas que había y me gustaron, algunas se fueron modificando, aparecieron nombres nuevos tanto del jurado como de los participantes y el programa creció mucho”, reveló Ángel.

“Lo que tienen de bueno los realitys vinculados al talento o la destreza es que, lo tengan o no, generan mucha exposición. Cada uno tiene que apostar a lo que es, a lo que puede dar y tratar de crecer”, dijo Ángel de Brito. Conductor de LAM

Su impronta

En cuanto al estilo de llevar adelante el certamen, contó que Tinelli le dio toda la “libertad” para hacer el programa a su “estilo”

“Lo hizo Marcelo Tinelli, después José María Listorti y ahora me toca hacerlo a mí. Obvio que va a tener mi impronta y mi forma de conducir”, aseguró De Brito, quien agregó: “Voy a preguntar de todo, pero no voy a tener el rol de villano del jurado de Showmatch”.

Sobre las sensaciones que se pueden dar en el “Cantando”, expresó: “Están muy expuestos. Se va a generar un montón de situaciones, desde la emoción a la angustia, a la diversión. Porque me imagino que Karina Jelinek no va a apuntar a emocionar con una canción, pero quizá emocione o divierta”.

de brito laurita

“Laurita entiende muy bien la televisión”

Laurita Fernández acompañará a De Brito en la conducción del reality. Justamente, el conductor aclaró que no son amigos”, pero siempre tuvieron buena onda.

“La conozco desde que entró a Ideas del sur. El cariño se fue dando naturalmente. Ella tuvo momentos muy mediáticos de su vida y nunca me reprochó nada, nunca discutimos. Laurita entiende muy bien cómo es la televisión, su personaje y lo que genera, es algo que siempre me gustó de ella además del talento que tiene. Para mí ella siempre fue la mejor de la pista, porque entra y la rompe, baila como los dioses. Ella canta, conduce, hace radio, para mí es muy completa, siempre dije que es la mejor de su generación, sin dudas”, fue el elogio del periodista a la blonda.

“No va a haber ningún tipo de competencia (en la conducción) porque creo que cada uno conoce muy bien su lugar, sabe en qué es bueno y en qué no. Nos vamos a apoyar”, argumentó.

Por otro lado, De Brito no dudó en revelar que aprovechará la presencia de Laurira para indagarla: “No voy a poder con mi genio, si pasa algo con ella se lo voy a preguntar en el ‘Cantando’ para tener a la protagonista ahí, como llega soltera. Además, ya tuvo algunos cruces con algunos participantes y Laurita va a ser el reality”.

de brito

“No hay que creerse el rating, sino que hay que quererlo”

Ángel de Brito tiene un gran desafío por delante ya que el certamen irá en el horario prime time, una franja que es claramente dominada por Telefe. Sin embargo, a pesar de su consolidación con LAM -es lo mas visto en la media mañana-, el conductor aseguró que no se la cree por lo números en el rating.

“Es parte de la tele. Obvio que me importa y es fundamental para el trabajo de cada uno. Pero uno puede medir bien un día, al día siguiente no tanto, es muy relativo”, explicó De Brito.

Luego el conductor de CNN Radio sostuvo que al rating hay que quererlo. “ Yo trabajé en todo tipo de programa y en todo tipo de momentos, desde estar como cronista en el ‘Patinando por un sueño’ con 40 puntos, cuando no podíamos salir a la puerta cuando terminaba Showmatch, a programas que no funcionaron tanto. Y uno sigue trabajando igual. Cuando uno pertenece al medio no hay que creerse el rating, sino que hay que quererlo”.