La horrible frase con la que Morena Rial se refirió a su hermana Rocío

La interna entre la familia Rial sigue escalando, y ahora el conflicto pasó a ser de Rocío con su hermana, Morena Rial . Luego de que More contara intimidades de la familia, su hermana recurrió a la Justicia para que no la vuelva a mencionar. Sin embargo, al explicar su postura, terminó despertando la furia de Morena.

"Cero relación tengo con ella. O sea, no me parecen las cosas que anda hablando. Me parece perfecto que hable de ella... Aunque no me parecen las mentiras que está diciendo. Pero ya hablar de mí y de mi historia... Es por lo cual salió el bozal legal", aseguró Rocío .

"Todo el mundo estaba diciendo 'le va a hacer un juicio'. No es un juicio, es un 'por favor a mí no me mencionen, ni mi historia'. Y menos el otro (Luis Ventura) diciendo cosas de las cuales no tiene la más mínima idea porque yo con él no hablo hace 10 años. Me parece un montón", agregó la hija de Jorge Rial.

"Sinceramente, me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco ya lo que tenga para decir. Me parece que después, no importa cuánto perdón pidas cuando se te pase la locura. Ya de esto, no se vuelve", cerró.

Fue ahí que Morena Rial tomó la palabra y en otra entrevista, dijo lo peor contra su Rocío. "Me chupa 3 huevos mi hermana. Por mí, nos vemos... Para mí tampoco hay vuelta atrás. Yo no me acercaría a ella, ya sabe que nunca tuve feeling", aseguró.

"Yo sé lo que hago y lo que no. Que ella se meta en su vida, que me parece que demasiado depresiva está como para venir a romperme los huevos a mí. Así que le mandamos un beso y que siga siendo el perro de Rial. Todo el mundo sabe que es una persona conflictiva. Por la plata baila el mono, las p... y los giles. Así que Rocío, te mando un beso", agregó Morena Rial antes de cerrar: "Cero reconciliación, yo no tengo ganas de verlos más. Para mí dejaron de ser familia".