La humillante razón por la que Racing no para de perder según Fernando Gago

En conferencia de prensa, el exmediocampista analizó la contundente caída ante el Decano: "No nos salió nada de lo planeado. Nos superaron en las facetas del juego en las que sabíamos que nos podían superar, tanto en las transiciones como en el balón detenido, y cuando estuvimos bien posicionados nos faltó profundidad y el juego con el que nos sentimos más cómodos. Nos molesta muchísimo el resultado y, en especial, la falta de continuidad de juego de un partido a otro. No podemos cambiar tanto en ese aspecto. Y necesitamos sin dudas más autoridad sobre los partidos y el juego, lo vamos a seguir trabajando".

"Sabemos que hay una diferencia muy grande, pero vamos a pelear, esto es muy largo. Necesitamos empezar a cosechar triunfos para acortar diferencias, crecer en el juego y pelear, pero tenemos que pensar en nosotros y tratar de tener constancia en el juego. Más allá de lo que hagan los demás, sabemos que nosotros tenemos que crecer", señaló sobre la tabla de posiciones del Torneo de la Liga, que tiene a River como líder con 33 puntos, 15 más que Racing (ocupa la undécima posición), aunque con 14 de las 27 fechas por delante.

"Si supiese cuál es el problema, no pasaría. Vamos a trabajar e intentar volver a tener esa constancia de partidos, minutos y juego en la que nos sentimos cómodos. Hay que tener un equilibrio: ni fuimos tan buenos el otro dí ni tan malos hoy. Hay que encontrar la regularidad de lo que queremos hacer", añadió Gago, quien afirmó que "el tercer gol fue un error".

"No podemos comparar con el equipo del año pasado. Se lesionó Emiliano (Vecchio), no tenemos a Enzo (Copetti), no tenemos a (Carlos) Alcaraz. Se lesionó Lolo (Miranda), también tuvimos la lesión de Johan (Carbonero). Estos partidos no tuvimos a Matías (Rojas). Estamos tratando de que lo individual de los jugadores llegue a lo colectivo", cerró diciendo el joven DT.