Pablo Lunati se caracteriza por sus polémicas frases y las actuaciones que tuvo en sus días de árbitro profesional. Reconocido como el Loco, el colegiado visitó los estudios de FM Blue para participar del programa conducido por Clemente Cancela en donde reveló una historia que se desconocía.

"Mi primer laburo en La Paternal viajando con Luca Prodan en el tren fue increíble. Él venía de Hurlingham y yo estaba en una casa de repuestos para autos en la calle Sunchales. No podía hablar mucho porque él ya venía complicado con el tema de la ginebra, pero hablábamos de la música de ese momento o dónde iba a tocar, pero yo era muy chico", sorprendió en el cierre de la entrevista.

Su relación con el músico se basaba en los viajes hacia la Capital Federal y en uno de esos encuentros, contó algunas conversaciones que mantuvo con el líder de Sumo: "Yo le consulté cómo hizo para venir de Europa y me contaba sus historias. A mi hijo le puse Luca por él".

Además, el Loco confesó que su muerte no le llamó la atención. "Yo me imaginaba lo que iba a pasar, porque sabía en qué andaba. Él andaba mucho con el tema de la heroína, que en ese tiempo no había en el país", detalló el ex árbitro antes de sorprender con la frase que silenció a la radio: "La falopa me llegó y un día dije no tomo más, y no tomé más. El 5 de enero de 1992 cambió mi vida, que fue cuando nació mi hijo mayor. Desde ese día no me drogué más".

Pablo Lunati debutó en Primera en 2004 y se retiró en 2016. Según sus palabras, su hijo y el arbitraje le cambiaron la vida. Durante toda su carrera estuvo vinculado a diversos cruces con protagonistas del fútbol y se vio involucrado en una investigación de la AFIP por evasión impositiva.

Fuente: Infobae