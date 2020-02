La impactante transformación de Adele

p25-f02-espe(SCE_ID=400577).jpg

Insólito: “Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre.

Impacto y sorpresa

La intérprete acudió el pasado domingo al after party de los Oscars organizado por Beyoncé y Jay-Z y dejó a todos con la boca abierta. La popular conductora Kinga Rusin le pidió una foto a la cantante y contó que al principio le había costado reconocerla por su cambio físico. “Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble”, sostuvo Rusin.

Señales

En octubre, la estrella mundial ya había sorprendido con un posteo en su cuenta de Instagram titulado: “Solía llorar, ahora me dedico a transpirar”, y en Navidad le deseó felices fiestas a sus 33 millones de seguidores de Instagram, y todos quedaron anonadados con su nueva figura.

Hasta el momento la cantante nunca habló públicamente de sus nuevos hábitos, ni en entrevistas ni en sus redes sociales, pero los cambios están a la vista.

