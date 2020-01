"Precios cuidados con una Coca Cola con azúcar es una pésima decisión en un país en el que el sobrepeso es el mayor problema de salud. Podrían haber puesto una sin azúcar o con edulcorante", postuló la periodista María O'Donnell en su cuenta de Twitter al replicar un tuit del economista, Eduardo Levy Yeyati (Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella), que postuló: "Cambiemos intentó gravar las bebidas azucaradas y capituló ante las presiones de los grupos de interés. Ahora, la tarjeta alimentaria implícitamente las subsidia. Acá, alguna evidencia para pensar una asignatura pendiente"

Aunque no generó un debate en las redes, las tarjetas alimentarias, para madres con niños de hasta 6 años, destinadas a combatir el hambre se pueden utilizar para comprar cualquier alimento, menos bebidas alcohólicas (según explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuando presentó la iniciativa), por lo que quedarían incluidas las gaseosas y otros productos no saludables, cuyo consumo la comunidad médica recomienda evitar (especialmente los niños).

Ante el debate que suscitó la inclusión de algunos productos en los Precios Cuidados , el ministro de Producción y responsable del plan, Matías Kulfas, explicó las razones por las cuales decidieron sumar bebidas alcohólicas.

“La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas. No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería, lo hagan con precios razonables de referencia”, dijo en diálogo con radio Mitre.

En tanto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se refirió además a una polémica ocasionada por la inclusión de bebidas con azúcar al programa. Según detalló en radio Metro, al gobierno le interesa garantizar la salud de los argentinos, pero no puede desconocer que muchas personas consumen ese tipo de productos.

"Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas. Nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina... yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido: tenemos otra vez un programa con productos de referencia”, argumentó.

En Twitter muchos internautas manifestaron su descontento con la incorporación de Coca-Cola y otros productos no saludables en el programa Precios Cuidados. Muchos de ellos hicieron planteos de índole nutricional, mientras otros dejaron entrever que su malestar está directamente vinculado con el lado de la llamada "grieta" político-partidaria en el que se encuentran ubicados.

En contraste, varios usuarios de la red del pajarito, simpatizantes del gobierno, defendieron el listado con los siguientes argumentos y mensajes irónicos : "Dejaron vencer vacunas y ahora se preocupan porque hay coca cola en precios cuidados"; "En menos de un mes Alberto no sólo terminó con el hambre en la Argentina, sino que además se preocupa porque tengas una Coca Cola en la mesa. La solidaridad lo puede todo, señores", "Les molesta que Coca Cola esté en precios cuidados..pero que no tuvieron vacunas y muchos pibes pasaron hambre...no...no?? Háganse una enema de puré de zapallo caliente!!"; "Como le van a dar coca cola a los pobres, que tomen manaos!!!".

"Les molestó que los pibes tengan acceso a una netbook, que tengan vacunas, que puedan pagar en cuotas una heladera o un televisor, que te sobre plata después de pagar los servicios, que puedas ver fútbol... Mira si no se van a indignar por ver Coca Cola en #PreciosCuidados"; "Cual es el problema que Coca Cola esté en #PreciosCuidados? Ay porque solo los cool pueden tomar, el resto toma Manaos? Déjense de joder. Yo no tomo ninguna , en todo caso Pepsi muy de vez en cuando y que cada uno tome lo que se le cante la gana. Se fijan en pelotudeces #SaliendoDelCaosMacrista"; "Estoy a favor de que Precios Cuidados incluya Coca Cola y otras mierdas no saludables. Cuándo vamos a aprender que no hay que imponerle nada a nadie? Tal vez nunca. Si alguien quiere tomar coquita helada, que pueda", manifestaron otros, en sintonía.

Pau_ines on Twitter - Nunca dejes q nadie te diga q la Coca Cola no es un producto de la canasta básica. pic.twitter.com/d8Ci0kcUIg — Pau_ines (@Chica_belica) January 7, 2020

Timbuktú on Twitter Te piden que tomes agua pero subsidian la Coca Cola. Nardos Lepes. — Timbuktú (@pulsionparcial) January 7, 2020

Majo on Twitter Capaz, solo capaz, si en lugar de meter a Tinelli hubieran metido buenos nutricionistas en la mesa del hambre, hoy tendríamos una canasta de precios cuidados sin coca cola común y con muchas frutas y verduras. — Majo (@majogm) January 8, 2020

Elmo Delo on Twitter Cerveza y Coca Cola en los precios cuidados. Total normalidad en Peronimburgo. — Elmo Delo (@SgtNestor) January 7, 2020

Vero♥ on Twitter El Consejo Federal Argentino contra el Hambre dijo que la gente tiene que entender que hay que tomar agua y no bebidas azucaradas... 1 mes después te meten a la Coca Cola en los precios cuidados.. La coherencia por sobre todas las cosas!!.. #PreciosCuidados — Vero♥ (@Vero_Mastro) January 7, 2020

rodolfo kunz on Twitter Veo que los "nuevos" "precios cuidados" incluyen cerveza (quilmes) y Coca Cola!!! Por que lo importante acá es chupar a precio controlado y que los pendejos sean obesos y diabéticos!

Me c... en la salud personal y pública.. así piensan no? — rodolfo kunz (@KunzRodolfo) January 7, 2020

Beto Hanalfa on Twitter La Coca Cola en los #PreciosCuidados

Nunca te dieron bola, Narda. — Beto Hanalfa (@hanalfabeto) January 8, 2020

Demian on Twitter Estoy a favor de que Precios Cuidados incluya Coca Cola y otras mierdas no saludables. Cuándo vamos a aprender que no hay que imponerle nada a nadie? Tal vez nunca. Si alguien quiere tomar coquita helada, que pueda. — Demian (@endemianado) January 8, 2020

Alejandro on Twitter ES UN ATROPELLO !!!!



Coca Cola en precios cuidados !!



Para cuando el Whisky Johnny Walker Blue Label Tiffany Con Estuche Escoces ???



Es una injusticia !!! — Alejandro (@ALE_JAN_DRO_SOY) January 7, 2020

Dr. Victor Tutú on Twitter Y el subsidio es para la Coca Cola con azúcar.

Increíble subsidio a la obesidad infantil y diabetes. https://t.co/YTpueRUHXw — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) January 7, 2020

elmontañes on Twitter Coca_Cola y Quilmes parte de precios cuidados??

Donde estan los populistas que subsidian una multinacional?

En vez de "combatiendo el capital" es "subsidiando al capital"



Somos Camboya!!!!!!!!!! — elmontañes (@montearribaok) January 8, 2020

Liliana Gabas on Twitter Hola @NardaLepes,hola @martin_caparros, ustedes decían en el Consejo contra el Hambre que había que tomar agua y no bebidas azucaradas y además imperialistas.Entonces no vean los precios cuidados de tío Alberto, porque les dará un ACV,al ver que allí figura Coca Cola.Buen día. — Liliana Gabas (@lilygabass) January 8, 2020

Sweet Andrea on Twitter Coca Cola en Precios Cuidados? Debe ser para el Fernet del kumpa cansado de mezclarlo con la Manaos — Sweet Andrea (@falevian115) January 7, 2020

María Fernanda on Twitter Coca Cola dentro de precios cuidados. El gobierno nac&pop sponsoreando a la multinacional del imperio. Donde está Narda Lepes para que les reitere el discurso de las bebidas azucaradas y coso?? LOS DETESTO. — María Fernanda (@Fernandita2914) January 7, 2020

M. Poirot on Twitter Te dicen que hay que cobrarle más a los ricos para darle a los que menos tienen pero subsidian a Coca Cola con tu plata. Son brillantes. — M. Poirot (@vivaroca2015) January 7, 2020

Pichón de tigre. on Twitter Si ponen Coca Cola en la lista de precios cuidados, podrían poner el Marlboro Box, algún Chandon Brut Nature, y también el Gancia y Fernet Branca... Obviamente...!!!! — Pichón de tigre. (@patriciodm81) January 7, 2020

Zar Casmo on Twitter Uds. eran chicos y no se acuerdan, pero en el año 83 el Peronismo basó su campaña Presidencial tratando de asociar a Raúl Alfonsín con la Coca Cola, los yankis y el Imperialismo.

Hoy subvencionan ese veneno para nuestros niños.#PreciosCuidados pic.twitter.com/p63sd6RHqO — Zar Casmo (@ZarCasmo2) January 7, 2020

Cula Reina de Tolosa #125✌ on Twitter 1.- Sacar lo animales de los billetes

2.- incorporar la Coca Cola a los precios cuidados



Porque lo urgente es lo primero — Cula Reina de Tolosa #125✌ (@CulaDelCall) January 7, 2020

Wing Izquierdo on Twitter Se enojaban con Narda porque sugería no tomar gaseosas. Ahora se quejan porque la Coca-Cola está en Precios Cuidados. pic.twitter.com/QvR72qAHni — Wing Izquierdo (@WingEzker) January 7, 2020

Valerie ® on Twitter inventan emergencia alimentaria

incluyen "Coca Cola" en precios cuidados

subsidian a la empresa para que pueda vender a esos precios

a la vez narda lepes en la comision que "lucha contra el hambre" te dice que no hay que beber bebidas azucaradas

y todo así,, no son hermosos? — Valerie ® (@BlueValerie_) January 7, 2020

THE KING OF CASH on Twitter ¿Que habíamos dicho del azúcar de la Coca Cola? pic.twitter.com/ngeDI9l6hk — THE KING OF CASH (@SANDOKANVAN) January 7, 2020

El Descanciller on Twitter Hay Coca Cola en Precios Cuidados y no Schweppes de pomelo. pic.twitter.com/xu1q5BurqG — El Descanciller (@eldescanciller) January 8, 2020

Lucas on Twitter Estamos hablando de que argentina tiene en las capas bajas problemas de mal nutricion y quieren poner la coca cola en precios cuidados? Una pelotudes. Fin — Lucas (@DonPeyote6) January 8, 2020

El Afro on Twitter Están todos los chetos indignados con la Coca-Cola en precios cuidados y se nota que nunca en su vida tuvieron contacto con familias pobres o de clase media-baja. Son estas familias las que más consumen Coca y en muchos casos es una parte re importante del ritual de la cena... — El Afro (@afrotw) January 8, 2020

Tuco y pesto on Twitter La de precios cuidados puedo llegar a dejarla pasar porque en definitiva hay otros productos NO SALUDABLES, pero la que es IMPERDONABLE es la de incluir COCA COLA en la TARJETA ALIMENTARIA que PAGAMOS TODOS ...eso es PEOR AÚN. — Tuco y pesto (@tucoypesto) January 8, 2020

