La increíble escena de besos de la primera pareja que se formó en Gran Hermano

Es que Maximiliano, oriundo de Córdoba, había asegurado que iba a ser “el más chamuyero” de la casa, mientras que Juliana había explicado que a donde iba “siempre le gustaba un chico”, por lo que sabía que en la casa le iba a pasar lo mismo.

Tras el beso, la santafesina le contó a Tomás Holder todo lo que había pasado. “Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos”, arrancó la conversación, llamando la atención de su compañero, luego agregó: “Si a mí me gusta alguien, ¿voy a estar esperando tanto?”.

“Claro, si después afuera tu vida sigue igual. Yo igualmente no creo que lo que pase acá siga afuera. Somos todos muy distintos”, concedió Holder.

“No, eso ni lo pienso. Está buenísimo poder compartir acá algo con alguien que sea piola”, volvió a asegurar Juliana que luego cerró la charla con una fuerte frase: “A mí me gusta divertirme y pasarla bien. Igual, te digo que anoche me quedé con ganas de más cosas. Por poco me la chapo a la negra”.