La increíble respuesta de Daniela de GH cuando le preguntaron si es fiel

Fue así entonces que el conductor lanzó la pregunta que daría lugar al blooper: "Daniela, ¿infiel?". No sabemos si el subconsciente le jugó una mala pasada pero la ex participante contestó: "hoy en día, sí. En otro momento de mi vida, no...".

El primero en reaccionar de manera alarmada fue Nacho quien le preguntó, "¿Cómo hoy en día?". La Tora, también sorprendida, se sumó a la cuestión: "¿Cómo hoy en día sos infiel?"

Daniela rápidamente trató de calmar las aguas y dijo: "Soy fiel". Pero Nacho quiso instalar la polémica en cuestión y lanzó un "Ángel dijo infiel...". "Pobre Thiago", fue el comentario del conductor de Lam recordando a la actual pareja de Daniela.

"Hay, no, chicos. Paren, paren..." dijo Daniela quien ya se empezó a preocupar por la imagen de infiel que estaba dejando tras ese móvil. "Pongan en el graph, Daniela: 'Hoy soy infiel'", acotó Nacho quien no perdió el tiempo para la maldad.

"Thiago corneta", lanzó desde estudios De Brito y Daniela cerró con un: "no, no. Ay, la puta. No. Soy súper fiel, pero me costó un montón serlo".