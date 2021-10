La insólita cuenta regresiva en "modo ballena" de Paula Chaves

Este miércoles con el objetivo de que los participantes cumplan con la prueba de hornear 36 madeleines, Paula Chaves hizo una cuenta regresiva muy particular, tan particular que la volvió tendencia en las redes sociales.

A partir del próximo lunes habrá un participante eliminado por día.

Embed

Con calma al principio, pero al borde del colapso sobre el final de la prueba, la conductora decidió colaborar con los pasteleros amateurs y darles unos segunditos extras en la cuenta regresiva. Pero su forma llamó la atención de los usuarios en las redes sociales que la compararan con Dory cuando intenta hablar con las ballenas en modo cutáceo en la película éxito Buscando a Nemo.

Embed

-> Emiliano, en la mira

Emiliano consideró que su presentación no fue la mejor y peligra su continuidad a días de la final de Bake Off. La receta de Damián Betular no convenció al jurado y Dolli fue contundente: “Fue un desastre. No tengo nada más que agregar”.