El hecho se produjo en la Ruta Provincial 63, por donde "El Pepo" conducía una Honda CRV blanca y viajaba con tres personas más, de las cuales dos murieron, Ignacio Abosalhee, el trompetista, y Nicolás Carabajal, el manager, y una resultó herida, Romina Cándias, la corista de la banda.

Justamente Cándias y el cantante quedaron internados en el Hospital San Roque, aunque Castiñeiras lo hace en calidad de detenido. Los investigadores estimaron que el accidente se habría producido a raíz de una mala maniobra del conductor, ya que en medio de la niebla habría intentado esquivar algo en la ruta, pero perdió el control y volcó.

En el momento que los socorristas llegaron al lugar para asistir a las víctimas, "El Pepo" se desligó de su responsabilidad en el hecho mediante un video difundido por el canal Crónica: "Yo no manejaba. Nacho iba manejando, el pibito que está muerto ahí, yo no me golpeé nada".

Sin embargo, los investigadores afirmaron que fue el cantante quien manejaba la camioneta. La fiscal Raggio ordenó que se le realizaran un control de alcoholemia al "Pepo", pero no se pudo efectuar porque no había un solo alcoholímetro entre las ciudades de Dolores y Chascomús.

Ante esa situación, fue sometido a un análisis de sangre y orina, cuyos resultados podrían estar listos dentro de unos días. Trascendió que "El Pepo" y sus tres acompañantes viajaban hacia la costa atlántica, donde se iban a presentar en San Bernardo y Villa Gesell.

