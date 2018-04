La justicia intervino el PJ y hay tensión entre facciones

De esta forma, la magistrada desplazó a Gioja de la presidencia del partido y encomendó a Barrionuevo "producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria", entre ellos, "realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles" del PJ e "informar sobre la situación económico- financiera de la entidad".

El pedido de intervención fue realizado por un grupo de sindicalistas alineados con Barrionuevo: el secretario general de Estaciones de Servicio y miembro del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña; el del Sindicato de Obreros de la Maestranza (SOM), Oscar Guillermo Rojas; y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (Soiva), Horacio Alberto Valdéz.

En su fallo, la magistrada planteó la situación generada en 2017 cuando integrantes de la conducción del PJ se postularon como candidatos por Unidad Ciudadana, como el vicepresidente del sello nacional Daniel Scioli.

"Reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el general Juan Domingo Perón", planteó la jueza.

Por la tarde, se registraron momentos de tensión en la sede del PJ nacional de la calle Matheu, cuando Barrionuevo se presentó para formalizar su asunción como interventor pero Gioja, quien se encontraba dentro del edificio, no lo reconoció como nuevo titular del partido y advirtió que todavía se está en el plazo para apelar la medida judicial, lo cual realizará este miércoles a primera hora.

Barrionuevo ingresó al edificio a las 15:20, escoltado por colaboradores y abriéndose paso gracias a un cordón formado por afiliados de Gastronómicos. Poco después se retiró del lugar y denunció que Gioja se había "atrincherado en una oficina" y negado a recibirlo, por lo que anunció que pediría a la Justicia su "desalojo".

"Están encaprichados y quieren apelar. Que lo hagan cuando quieran, pero el interventor, según la Justicia, soy yo", agregó el sindicalista, quien recordó que el fallo a favor de la intervención se produjo porque "el PJ estaba en acefalía".

Poco después de que Barrionuevo abandonara el edificio, Gioja salió a hablar con la prensa y sostuvo que no lo reconoce como interventor del Partido Justicialista, al tiempo que negó haberse "atrincherado" en la sede como advirtió el gastronómico.

"La verdad es que no me suena (que Barrionuevo sea el interventor), al presidente lo elige el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe, no entendemos el por qué de esto", sostuvo el sanjuanino.

A última hora de la tarde, la tensión regresó a la sede del PJ cuando un grupo de militantes afines a Gioja trató de ingresar a la sede para reforzar la "resistencia" al desalojo de Gioja, pero policías apostados en el lugar impidieron su entrada.

Los agentes de la Policía de la Ciudad se presentaron en las puertas del edificio para chequear "la negativa del diputado Gioja de abandonar la sede del partido", por lo cual la jueza "dispuso la implantación de un servicio policial que impida nuevos ingresos al local partidario y permita la salida irrestricta", informó la fuerza en un comunicado.