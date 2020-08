La Justicia neuquina, vedette de los escándalos nacionales

Neuquén, sin dudas tiene una impronta muy importante a nivel nacional, no solo por la ley 2302 del Niño y el Adolescente o los juicios por jurados, sino también por sus escándalos. En menos de un año ha conseguido llenar la pantalla chica en los informativos nacionales y sembrar interesantes debates que han llegado a todos los puntos del país.

“Me resulta inadmisible el planteo realizado en sentido de ‘¿qué pasaría si el día de mañana la víctima es un hombre y la imputada es una mujer? ¿Habría violencia de género?’. El derecho a ejercer la defensa no implica el derecho a sostener cualquier afirmación como argumento válido”, puntualizó la sentencia en la que un tribunal resolvió declarar culpable, por unanimidad, a un hombre que violó a su sobrina cerca de Zapala. El argumento vertido por los jueces se dio a raíz de que la defensa oficial solicitara que el caso no sea valorado por violencia de género y pusiera en duda que la víctima de 15 años hubiera consentido la violación.

El "típico de machirulo", enfureció a la defensa pública que habló de "un intento de disciplinamiento" y disparó el debate dentro de la Justicia por lo que tuvo que entrar al juego el TSJ que convocó a una reunión para calmar las aguas.

El debate escaló a los medios nacionales. De hecho, hubo presentaciones de abogados mediáticos de Capital Federal, y se sumó un abogado local pidiendo desde el juicio político hasta la recusación de Lorenzo en causas de abuso, "por encontrarse afectada su imparcialidad".

Lo cierto es que la jueza recibió un llamado de atención y lentamente el tema fue desapareciendo de la escena.

-> Violador a la casa

A fines de abril de este año, en medio de la pandemia, un tribunal encabezado por el juez Richard Trincheri resolvió enviar a la casa, con prisión domiciliaria, a un ex militar que cumplía en la cárcel de Junín de los Andes una pena de 12 años prisión por haber violado a su nieta entre los 7 y 11 años.

La medida impactó a toda la localidad cordillerana porque el hombre no tenía ningún factor de riesgo ante el coronavirus, salvo la edad, y el análisis socioambiental del domicilio al que lo mandaron se hizo por teléfono. En el predio donde fue vivir habían tres casas con un total de cinco chicos y adolescentes.

Los medios nacional nuevamente se ocuparon del debate local y así fue como el periodista Luis Novaresio terminó entrevistando al juez Trincheri que nunca quiso dar notas a los medios locales.

El juez neuquino quiso explicar su postura y fue así que minimizó el hecho de escuchar a la víctima y dio a entender que como la joven ahora tenía 20 años ya habría superado el hecho traumático y no le iba a afectar que el hombre estuviera con domiciliaria.

De la entrevista con Novaresio, Trincheri salió muy mal parado. La joven víctima después contó a LMN: "El juez salió a decir que yo tenía 20 años ahora, como si eso significara que porque soy más grande y pasó el tiempo ya lo superé, pero se equivoca, esto no se supera en toda la vida".

Lo cierto es que la novela concluyó con el abuelo perverso de nuevo tras las rejas. Respecto de Trincheri la Justicia no tomó ningún tipo de medida más allá del revuelo.

-> Matar en defensa propia

El último gran escándalo ocurrió ayer a la tarde en C5N, pero arrancó la pasada semana en una pequeña radio de la comarca petrolera cuando el fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, explicó en una larga entrevista: "acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de arma de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo. Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo. Muchos van a decir que soy apologista de la violencia y todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia".

Esas declaraciones, replicadas por los medios provinciales, derivaron en la instrucción de un sumario en el Ministerio Público Fiscal que tenía como objetivo que Terán se llamara al silencio hasta que se jubile en abril de 2021.

Lo cierto es que Terán fue entrevistado en C5N y violentó a la conductora Lucila Trujillo al cuestionarla de manera enérgica.

“Imagínate que el tipo que esta con vos es un violento y la única oportunidad que tengas es un arma ¿La usas o no la usas? Tu vida o la de él, elegí ¿Vas al cementerio o matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, se sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita”, le dijo al aire a la conductora.

Trujillo le salió al cruce y manifestó: "entiendo que usted, como representante de la Justicia, lo último que debería hacer ante una mujer violentada, es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida, y la que tiene arriesgarse y gatillar un arma, es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. Es deber de la sociedad y de la Justicia protegerla. La mujer no tiene porque andar con un arma”,

La polémica se transformó en trending topic en Twitter y todos los integrantes de la justicia neuquina quedaron horrorizados ante semejante maltrato del fiscal a la periodista.

Por estas horas, el TSJ neuquino analiza, a la luz de todo lo ocurrido, si esta situación debe ser remitida a la Comisión de Admisión de juicio político para determinar si hay elementos suficientes para un jury a Terán.