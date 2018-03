"La lista para el Mundial está en un 80% definida"

Los citados son los siguientes: Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero (arqueros); Federico Fazio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Eduardo Salvio (defensores); Leandro Paredes, Javier Mascherano, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Lucas Biglia y Ángel Di María (mediocampistas); Lionel Messi, Sergio Agüero, Diego Perotti y Gonzalo Higuaín (delanteros). En la reserva estarán Paulo Dybala, Mauro Icardi, Ángel Correa, Alejandro Gómez y Emanuel Mammana.

"Lautaro Martínez y Pavón están muy bien vistos por nosotros. Me sorprendió Centurión", dijo Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección.

Centu y las paredes con Lio

“Tengo que trabajar 48 horas por día para tirar paredes con Messi”, bromeó Ricardo Centurión, quien se ilusiona con una futura citación. En tanto, Gonzalo Higuaín dijo estar “muy feliz de volver” a la Selección.

“El único que falta es Lavezzi, después están los amigos de siempre en la lista de la Selección”, dijo Daniel Bertoni, campeón del mundo en 1978.

OPINIÓN

Lautaro tiene que ser convocado

Guillermo Andino. Periodista, hincha de Racing

Creo que Lautaro Martínez tiene que ser convocado. Es la mejor aparición de Racing en décadas, sin olvidar a Milito y Licha López, pero no apuntaban tan alto desde el principio como este chico.

Fui a la cancha el martes con Cruzeiro y ahí cerquita lo ves diferente. Cuando no tiene la pelota, está buscando posicionarse bien, es vivo, capaz de hacerle tres a Huracán o a un grande de Brasil.

Tiene la ventaja de jugar al lado de dos cracks salidos también de la cantera: Centurión y Lisandro López. Eso lo potencia. Maneja bien las dos piernas, hace goles de cabeza. Me gustaría que una eventual convocatoria lo agrandara para bien. Creo que así será porque es un pibe muy serio y súper profesional, me quedé pasmado cuando declaró que no se iba conforme el martes. Se exige y tiene una cabeza diferente al común de los jugadores. Hasta en los asados toma agua para cuidarse.