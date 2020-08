La mamá de Facundo: "El Presidente me dejó tranquila"

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, se reunió este lunes al mediodía con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Olivos. Tras el encuentro, la mujer aseguró: "Lo miré a los ojos, tengo que mirar a las personas a la cara para saber si están mintiendo. Me ha dejado conforme y tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir para que todo salga a la luz y se sepa la verdad”.