La mamá de Yanina Latorre: "Toda la manga de kirchneristas están vacunados con la Pfizer"

Como si la polémica con la vacuna contra el coronavirus no le hubiese bastado, la mamá de Yanina Latorre también se metió en política y le habló directamente a Alberto Fernández y a los seguidores de la dupla presidencial: “Estoy segura de que el Presidente, la vicepresidenta y toda la manga de kirchneristas están todos vacunados con la Pfizer como yo. Ninguna se puso la rusa. El Papa se puso la Pfizer y Putín no se puso la rusa. ¿Así que me explican chicos? Déjense de joder, hay que vacunarse. Díganle a Fernández que por favor nos de la vacuna”, deslizó.

La última vez que Dora se había referido al tema fue ni bien se dio la primera dosis contra el coronavirus. “Estoy muy bien, perfecta. Traé a tus viejos a que se vengan a vacunar. En el momento, no me pasaba nada, no estaba nerviosa. Creí que la vacuna era lo indicado y nunca me dio miedo. No sentí nada. Ojalá puedan traer a sus viejos acá. Yo con la rusa no me hubiera vacunado porque lo escuché a Putin que dijo que no se vacunaba. Si Putin no se vacuna, ¿cómo me voy a vacunar yo? Puedo tener coronavirus pero no me va a matar. Voy a cumplir 81 años soy una señora muy grande. No tuve nunca miedo, nunca me quedé adentro”, concluyó.