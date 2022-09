La metida de pata de Adabel Guerrero en Twitter

Embed

Fue en esa publicación en la que una usuaria etiquetó a la bailarina y directamente le preguntó: “¿Sos vos?”. Acto seguido la mediática cometió un groso error al responder “Sí”.

Adabel Guerrero reveló su participación en Quién es la máscara.jpg

Los fans del programa no podían creer que la rubia había develado su participación en el reality cuando hay total hermetismo de quiénes son los famosos detrás de los excéntricos personajes y trató de enmendar el gravísimo error. "Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que te estaba respondiendo @BelenIrigoyen. La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo", dijo.

Las reglas de "¿Quién es la máscara?" obligan a los concursantes a mantener en incógnito su identidad. Es más, cada participante es escoltado por el equipo de seguridad de Telefe y tienen prohibido retirarse sus máscaras.

El programa tuvo un muy buen debut, pero con el correr de los días el certamen fue perdiendo rating y esto preocupó a las autoridades de Telefe ya que Marcelo Tinelli, principal competidor en esa franja horaria, se posiciona con Canta Conmigo Ahora (El Trece) muy cerca del rating que logra Natalia Oreiro y las intervenciones de los investigadores.