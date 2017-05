La Mole Moli y Freddy se suman a la pista de baile

En La previa del show anunciaron la noticia de la llegada del boxeador, que en los últimos tiempos había tenido chispazos con Tinelli (lo bajó en 2015) por la polémica en torno a las carreras de galgos debido a que la Mole criaba perros de esa raza.

Villarreal, quien siempre brilla en Showmatch con sus imitaciones de personajes políticos, fue quien se encargó de anunciar su incorporación al reality: “Es un honor para mí estar otra vez con Soledad Bayona (su bailarina). Tenemos altas expectativas”.

Fede Bal aclara

Por otro lado, la gran duda para esta nueva temporada del “Bailando” sigue siendo la dupla de Laurita Fernández y Fede Bal.

“Estamos en charla, nunca está cerrada la puerta, además, Ideas del Sur es nuestra casa. A Laura y a mí nos dio muchísimo y nos sirvió mucho en nuestra carrera. Si este año estamos o no, es una decisión más que nada personal, de Laura y mía. En caso de que participemos, si lo que esperan ver este año son explicaciones o rendición de cuentas, no va a suceder”, dijo Fede Bal en diálogo con Moskita Muerta, que se transmite por La Once Diez.

“La verdad es que me guardé mucho. Hace mucho que no doy notas porque necesitaba guardarme un poco. Después de un verano tan movido y de tanta opinión en contra cuando nos empezamos a mostrar un poco más juntos con Laura (ex pareja del productor de Ideas del Sur, Federico Hoppe), me pareció que era lo mejor. Me dediqué a trabajar y a muchos proyectos, que no quiero decir para no quemarlos, pero algunos de ellos tienen que ver con la televisión y la conducción”, agregó el hijo de Carmen Barbieri.