“Se necesita mesero con experiencia, de preferencia chileno para que no se me distraiga con el Mundial”, dice la publicación, con una imagen que hace varios días se ve en las redes sociales de nuestro país. La modelo la acompañó con una cara animada de Jim Carrey. Una ironía que no cayó nada bien a los chilenos.

novia cristiano ronaldo contra chile.jpg

Por otro lado, Georgina, que es española y ya creó polémica al alentar a Portugal en el último amistoso, también demostró que siente nostalgia por Cristiano Ronaldo, que este viernes se enfrenta a España en su debut en el Mundial. Lo hizo recordando la última Champions: "Recordando la celebración de la Champions y los 15 golazos que marcó mi amor @cristiano #thebest".

