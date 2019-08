Sus dichos la dejaron expuesta a muchas críticas, y en diálogo con Ciudad.com, dio su versión y se defendió, aunque volvió a hablar de la intimidad de Sergio. "La realidad es que el título está sacado de contexto, y toda la frase pierde sustento. Soy periodista y lo tengo clarísimo. Cuando hablé del tema sexual con Sergio lo que dije era que teníamos poca intimidad, pero que no era un tema que me preocupara ni ocupaba porque antes estaba el tema de su salud. Ese sí era un asunto para ocuparse y hacer algo al respecto, porque se estaba haciendo daño minuto tras minuto", comentó Monti.

Luego, agregó: “Yo sé que dije las cosas de forma muy coherente. El tema sexual no era algo que a mí me afectara como para indagar, sino que quería ver cómo hacía para que él no esté en la situación que estaba. Si se entiende, buenísimo. Si no se entiende no lo puedo borrar. Si no se respeta lo que uno dice, las notas salen y la gente las consume así. Igual, somos un país que produce y consume mediocridad, y así vamos a morir”.

"Dije que su rendimiento sexual no estaba a todo nivel por su situación con las drogas y la medicación psiquiátrica. Él sabía que producto de la cocaína y la medicación psiquiátrica no podía concretar el deseo que tenía. Obvio que le súper dolía y molestaba un montón, pero son secuelas previsibles que le pasan a una persona en esa situación. Por eso yo tampoco iba a ser demandante en ese aspecto. Se cae de maduro que fui su última compañera. Intenté de todo para que no esté en la situación que está hoy", remarcó la periodista.

Y aseguró que "en el hipotético caso de que se despierte, que es muy difícil, Sergio me diría "gracias Vero porque durante seis meses de tu vida estuviste tratando de ayudarme y no acepté tu ayuda. Te quiero". Muchos dicen que busco fama, pero no sé a quiénes se refieren", señaló.

