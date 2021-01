La nueva camada llega con otra visión del fútbol

Marcelo Gallardo aparece en este contexto como el principal referente. Con sus flamantes 45 años que los cumplió este lunes, el Muñeco, por ahora entrenador de River (empezó a entrenar, pero aún no confirmó su continuidad), lidera con varios años de recorrido y éxitos la flamante armada que también tiene en este rubro a su ex compañero Hernán Crespo con su misma edad mentor del sorprendente Defensa y Justicia, finalista de la Copa Sudamericana que definirá con Lanús, que casualmente también tiene a otro de los "pendex" en la función, Luis Zubeldia (40), entre otros.

De los cinco grandes del fútbol argentino, Gallardo es el más chico del grupo de elite, ya que Miguel Ángel Russo, el DT de su archirrival, Boca, flamante campeón de la Copa Diego Maradona, tiene 64 igual que Julio César Falcioni que ayer asumió en Independiente. Mientras que Juan Antonio Pizzi, que fue presentado en Racing, tiene 52 años y Diego Dabove, otro de los que asumió ayer en San Lorenzo de Almagro, está en el grupo de los Sub-50, con 48 años.

Gago, nuevo técnico de Aldosivi, contó que le gusta el fútbol de Luis Enrique. “Me hizo abrir la cabeza cuando me dirigió”, dijo Pintita

Entre los Sub-40 se posiciona Israel Damonte, el coach de Huracán, que cuenta con 39 y dentro del segmento de los cuarentones hay que ubicar a mismísimo Gabriel Milito, confirmado recientemente para dirigir a Argentinos Juniors con 41 pirulos; Alexander Medina (Talleres), Mariano Messera (Gimnasia) y Eduardo Domínguez (Colón), todos con 42; Sebastián Méndez (Godoy Cruz, 43); Juan Manuel Azconzábal (Unión, 46); Iván Delfino (Patronato), Mauricio Pellegrini (Vélez), Sergio Rondina (Arsenal) y Javier Sanguinetti (Banield), 49.

El plantel de los que hacen banco se completa con Gustavo Coleoni (Central Córdoba, 52); Omar De Felippe (Atlético Tucumán, 58) Frank Kudelka (Newell’s, 59), Ricardo Zielinski (Estudiantes, 62) y, en el otro extremo, el "Gurrumín", recién arribado a la función, Fernando Gago, quien dos meses después de colgar los botines en Vélez y con apenas 34 años, asumió esta semana en Aldosivi de Mar del Plata.

"El mejor DT que tuve fue Luis Enrique. Me hizo abrir la cabeza. Va a ser difícil pensar en un modelo de juego así porque lo hacen muy pocos entrenadores, estamos hablando del técnico de España, pero intentaré", anticipó Pintita.

Dabove, ante un plantel roto

La imagen que dominó el primer encuentro de Diego Dabove con el plantel de San Lorenzo, fue la del entrenador dando un enfático mensaje parado de frente al grupo en la cancha auxiliar en la Ciudad Deportiva en el Bajo Flores, con los hermanos Romero, Ángel y Oscar, escuchando con atención. Sin duda, el extécnico de Argentinos, tendrá una dura tarea para volver a unir a un plantel roto, por el descontento hacia los jugadores paraguayos.

El club ya tiene acordado un primer refuerzo: el defensor Diego Braghieri (33 años), que llega libre de Atlético Nacional de Colombia.

pizzi-racing.jpg

-> Pizzi apuesta por un “fútbol agresivo e intenso” en Racing

Juan Antonio Pizzi, luego de dirigir su primera práctica como nuevo entrenador de Racing, prometió un equipo que despliegue “un fútbol agresivo e intenso”.

“El objetivo es hacer todos los esfuerzos y sacrificios necesarios para posicionar a Racing en el lugar que históricamente ha ocupado”, destacó Pizzi y sostuvo que tiene “las máximas expectativas, la de los mejores clubes del mundo”, indicó el DT que cambió el look.

“Me ha gustado un fútbol agresivo, intenso… Convencer a los jugadores que tengan el protagonismo y la iniciativa, es lo que vamos a tratar de hacer, evaluando las individualidades que tiene este plantel”, explicó.

Durante su primer entrenamiento en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda, también Pizzi vio cómo el emblema Licha López saludó a sus compañeros, tras tomar la decisión de dejar el club para seguir su carrera en la MLS de Estados Unidos. “Lisandro es un vacío irremplazable, me parece a nivel futbolístico, humano… Entendemos la decisión de Lisandro, pero ese entendimiento no equipara la tristeza no de poder dirigirlo como entrenador, la del hincha de no poder verlo y la de sus compañeros de no compartir vestuario”, expresó el técnico.