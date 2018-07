En ese sentido, se hizo viral una cartulina pegada en la cartelera de una escuela (no trascendió el nombre) con una letra modificada del clásico infantil.

Así, el “Arroz con leche”, en la que se habla de una chica “que sepa coser, que sepa bordar”, ahora marca lo siguiente: “Yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar”. Y sostiene: "Que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre y fuerte te quiero yo!".

cancionarroz.jpg

La letra tradicional dista mucho de la canción ahora reversionada en forma artesanal. “Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo”, indica la letra original de un autor anónimo.

Ya la neuquina Sofi Morandi, meses atrás, había publicado en sus redes una particular versión en medio de una campaña contra la violencia de género.

Embed

¿Qué te parece la nueva versió...

La nueva versión

Arroz con leche

yo quiero encontrar

a una compañera que quiera soñar

que crea en sí misma

y salga a luchar

por conquistar sus sueños de más libertad

Valiente sí,

Sumisa no

Feliz, alegre y fuerte

¡Te quiero yo!

LEÉ MÁS

Un loco pedido por amor