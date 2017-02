La oposición tildó de "tribunero" el discurso de Pechi

NEUQUÉN

Lapicera en mano, la oposición tomó nota de los relatos ausentes en el discurso del intendente Horacio “Pechi” Quiroga en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Al término de las casi dos horas que duró el balance, la lista de temas era extensa pero coincidía en algunos aspectos, tales como la falta de anuncios sobre inclusión social, políticas de género y el estancamiento del contrato de concesión del EPAS.

El análisis del MPN, en la voz de la presidenta del bloque, Andrea Ferracioli, no se hizo esperar. “Quiroga tiene que hacer una crítica de su discurso porque fue netamente para la hinchada que trajo”, disparó.

Por otra parte, Ferracioli hizo especial énfasis en la necesidad de concretar obras básicas para el bienestar de la ciudadanía. Por eso, destacó la importancia de apostar a “un trabajo en conjunto con Provincia” y concretar la firma del contrato con EPAS.

En el mismo sentido, la representante de Libres del Sur, Mercedes Lamarca, señaló que se muestran “optimistas” respecto de la relación con la proveedora del servicio porque vendría a resolver “uno de los problemas más complejos que tiene la ciudad”.

A la vez, saludó el espíritu conciliador de Quiroga, cuando propuso que este año electoral no “entorpezca” la “crítica constructiva” con la que se construye la política.

“Si pensáramos todos igual, sería aburrido”, dijo el intendente y sobre esa frase eligió hacer el contrapunto el concejal de Propuesta Ciudadana Sebastián Gamarra. “Me quedé muy preocupando porque, evidentemente, estamos viviendo en dos ciudades diferentes”, dijo. Según estimó, las aspiraciones del mandatario están más cercanas a una capital del primer mundo que a una ciudad patagónica en la que se reciben importantes quejas respecto de los servicios públicos.

Para la concejal del Coalición Cívica ARI Karina Montecino, el camino de la moderación es el más efectivo. “Faltaron algunas cuestiones de orden social”, reconoció, “pero seguramente están contempladas por el Municipio”. Respecto del récord histórico de obra pública, propuesto por Pechi para este año, Montecino aseguró que el apoyo del gobierno nacional es fundamental para darle sustento a esta estructura y que tendrá “incidencia en la política.

DESDE EL OFICIALISMO

Sánchez: “Fue un resumen completo”

Satisfecho con la exposición del jefe comunal en el Deliberante, el presidente del bloque NCN-PRO, Francisco Sánchez, sostuvo que el discurso se trató de un “completo resumen de medidas importantes y necesarias para la gestión pública”. Además, destacó la voluntad de poner en conocimiento de la comunidad el detalle de las decisiones de la actual administración.

Sobre los faltantes, el concejal estimó que el intendente no quiso hacer “un discurso de seis horas, a lo Chávez”, y que los temas que quedaron en el tintero “pueden charlarse en cualquier momento”. Aseguró que el partido “siempre le pone la cara a todo y da el debate”.

Elogios de Crexell a la gestión del municipio

NEUQUÉN

Una asistente al inicio de sesiones del Deliberante que no pasó desapercibida esta mañana fue la senadora nacional por el MPN Lucila Crexell, quien se deshizo en elogios por la gestión y la figura de Pechi Quiroga aunque hizo sus reparos sobre el Ejecutivo provincial.

“Quiero destacar su discurso porque además de ser un amigo es un hombre acción, de eficiencia, de avanzar con las pautas que la sociedad demanda. Y por eso estoy acá, porque además de ser un amigo personal es un buen ejemplo de político”, sostuvo la senadora en la rueda de prensa a la que el propio intendente invitó cuando la vio ingresar al salón Verde del Concejo Deliberante. E indicó: “Tenemos un acuerdo con Pechi de hacer más eficientes las instituciones, de trabajar por la ciudad y por la provincia”.

Ante la pregunta sobre si tenía la misma opinión respecto de la gestión de la Provincia, Crexel se excusó en que no estaba ahí para opinar al respecto aunque no esquivó la respuesta.

“Mis diferencias con el Gobierno de la Provincia son públicas y manifiestas. La falta de diálogo hace que no se pueda trabajar en conjunto, pero creo que es hora de presentar una propuesta en la que podamos avanzar y no quedarnos en discusiones que no construyen nada”, dijo la senadora. Sin embargo, más allá de las diferencias aclaró: “Nunca voy a perder mi identidad partidaria del MPN”.

Período de sesiones

Apostillas de la visita del intendente al Concejo Deliberante

Wifi para todos

Uno de los anuncios que despertó el aplauso de la tribuna fue el que aludió al servicio de wifi gratuito en cuatro sectores de la ciudad: Parque Norte, microcentro, Parque Central y Paseo de la Costa. Luego será extensivo al Parque del Oeste.

En directo

Por streaming se pudo ver en vivo el discurso inaugural de sesiones. Aquellos que quedaron fuera del recinto pudieron seguirlo a través de las redes sociales

Quedaron afuera

Como suele ocurrir, muchos manifestantes que llegaron sobre la hora no pudieron ingresar al Concejo Deliberante, lo que despertó algunas críticas de la oposición. “Dejaron entrar a los quiroguistas”, dijeron.

Gutiérrez no pudo ir

Atento a cuestiones de agenda en el interior, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, no estuvo presente en la apertura de sesiones (tuvo que viajar al norte neuquino). En representación del Ejecutivo estuvo la ministra de Educación, Cristina Storioni. También estuvieron presentes ex intendentes y ex concejales de Neuquén.

Algunas demoras

El intendente llegó con una hora de retraso al recinto. Los fieles seguidores lo recibieron de pie, con vítores y aplausos. El inicio del período legislativo estuvo bien organizado, sin apretujones, pero con algunas demoras.

Recepción

Antes de dar el discurso, Quiroga fue recibido por los concejales Francisco Sánchez, Karina Montecinos, Pablo Bascuñan , Fernando Schpoliansky, Cecilia Maletti y Sebastián Gamarra.

Sin disputas por la U9

El intendente Horacio Quiroga reafirmó las obras de reapertura de calles del predio de la U9. “Sabemos que la Provincia está haciendo gestiones con Nación por las tierras de la U9, pero no se perjudican unas con otras ni se contraponen”. Y agregó: “Provincia tienen capacidad de competencia deportiva. Pero para nosotros no es un deporte, es una conjunción de acciones. Si quiere competir, lo hacemos en una canchita de esas sobre césped sintético”.