La otra carta de Telefe

La nueva tira romántica de Quique Estevanez desembarcará en la pantalla en agosto y ocuparía el horario de las 21:30, justamente el que tenía en un comienzo Fanny, la fan, la comedia de Agustina Cherri que se quedó sin lugar en la grilla por las bajas mediciones de rating. El otro horario que se baraja es el de las 22:15.

La salida de la serie de Underground hizo que el canal decidiera adelantar el debut de la propuesta de Estevanez, previsto en un primer momento para septiembre. De hecho, la producción tuvo que poner el pie en el acelerador en las grabaciones para salir a la cancha.

Estevanez será “el Toro” Farías, un boxeador que tras perder a su pareja empieza a trabajar como camillero en una clínica. Allí conoce y se enamora de Marcela Ríos (Wexler), una médica que luchará por la dirección del centro de salud. Manuela Pal, Claudia Lapacó, Georgina Barbarossa, Vico D’Alessandro, Julián Serrano, Miguel Ángel Rodríguez, Viviana Saccone, Germán Kraus, Marcelo De Bellis, Sabrina Rojas, Laura Laprida, Mery del Cerro, Yoyi Francella, Facundo Espinosa y Natalia Lobo completan en elenco.

Debut: Estevanez confirmó que en agosto se estrenará su nueva novela, que relevará a Fanny, la fan.

“Estoy esperanzado. Me ha ido bien, regular y mal. Y tuve que pelearla. Una pena lo que pasó con Fanny, pero no hay que darle tanta bolilla. Sebastián Ortega debe estar pensando en otra tira”.Quique Estevanez. Productor de Golpe al corazón

Cruces y crisis por Fanny, la fan

Tras el comunicado que lanzó Argentores en defensa de la ficción nacional, contra los enlatados extranjeros y a colación del levantamiento de Fanny, la fan, se supo que Agustina Cherri tuvo un ataque de llanto en una reunión con la gerencia de Telefe cuando le contaron que iban a sacar el programa de la grilla.

Según contó el periodista Nicolás Peralta en Infama, la actriz se descompuso y debieron llamar a una ambulancia. “Entró en una crisis nerviosa que la puso mal. Lloraba desconsoladamente”, dijo el chimentero.

Por otra parte, el panelista Guido Zaffora dijo que Luciano Cáceres confirmó la continuidad de las grabaciones “después del sacudón del viernes”. “Estamos haciendo valer nuestro oficio y el de todos los que hacemos Fanny”, le habría dicho el actor, que también encabeza la tira. Zaffora indicó que los contratos fueron renovados sin aire local y que las grabaciones seguirán hasta septiembre, para cumplir con lo pautado para la web y Telefe internacional.

Otro que habló de Fanny fue Quique Estevanez. “A la gente no le gustó, no hay que darle tanta manija. Me pasó con novelas que arrancaron mal y las fuimos manejando sobre el camino”, señaló.