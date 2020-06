La panzada de Maradona y su "cruce picante" con Nalbandian

Como era de esperarse, la publicación generó la reacción favorable de los fanáticos y ya sumaba casi 150 mil me gusta. Uno de los que le respondió, incluso fue el delantero de Boca Ramón Wanchope Abila. "Diego, sos lo más grande que existe", lo llenó de flores el goleador.

Pero el momento más picante se dio con un ex tenista. Al parecer, Diego sí presta atención a quiénes le ponen like en las fotos, y se vio sorprendido luego de recibir uno de David Nalbandian, quien según Maradona, le 'laiqueó' la foto porque estaba el famoso pescado a la pizza: "Nunca me ponés like @Nalbandiánd. pero ves el pescado y te hacés el amigo?

Maradona-Nalbandian.jpg

Tras el 'apriete', David apareció y le contestó el mensaje en forma amistosa: "Apenas se levante esto tenemos que comer uno de esos, crack".

