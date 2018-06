“Me sentí muy mal, la pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije ‘qué cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero’, pero lo que pasó después fue muy tremendo”, reveló la actriz, que luego fue reemplazada por Érica Rivas.

Bertuccelli también reveló que ella misma fue a la casa de Darín para comunicarle que se iba de la obra. “Cuando decidí irme lo primero que hice fue hablar con Ricardo porque era un amigo. Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo. Fui a su casa para decirle con tiempo y que puedan encontrar a otra buena actriz. Ricardo lo primero que me dijo fue: ‘¿Esto ya lo hablaste con alguien? Yo te pido que me des un par de meses para que pensemos qué decir para que no hablen pavadas’. Yo le dije que lo había hablado con Gabi, mi marido, y con él. Cuando volví de las vacaciones que teníamos ya habían anunciado que la obra no seguía, cosa que me sorprendió mucho y seguimos en esos meses de una forma muy difícil para mí. Lo hice con todo el profesionalismo y la entereza que pude, pero fue muy difícil para mí”, explicó, con la voz quebrada.

La actriz, quien se consideraba amiga de Darín, agregó que el actor “debería pedirle disculpas”. “Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo, por eso alcanza con que él reflexione y pida disculpas. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder. Una disculpa pública me va a acomodar”, aseguró la mujer de Vicentico, quien ayer recibió el respaldo de muchos colegas luego del fuerte descargo tras guardar silencio cinco años.

La reacción de Vicentico

Bertuccelli contó que ante la situación Vicentico “se lo bancó muy bien”. “La verdad que fue muy cómo hacer para bancármela yo, no me lo bancaba. Todo el tiempo era ‘flaca, no pasa nada, olvidate, ya está’. En su momento, muchas veces estuvo a punto de ir a hablar...”, dijo la actriz y Novaresio repreguntó con un dejo irónico: “¿Hablar?”. Tras un breve silencio, llegó la respuesta. “Claro… sí… pero, a la vez, tanto yo que decía ‘esto lo resuelvo yo, por mí no habla nadie, yo no necesito que mi marido vaya a hablar con nadie’. Este… igual, por ahí un poquito”, completó Bertuccelli.

Darín rompió el silencio y dijo que no hubo maltrato

Tras los dichos de Bertuccelli, Ricardo Darín salió a pedir disculpas públicas e hizo su descargo sobre el polémico tema: “Yo, ahora y aquí le pido disculpas en todo lo que me concierne”, expresó en Intrusos. “Entiendo su sensación y su malestar, aunque no lo comparto por los motivos que ella dice”, agregó. Por otro lado, se refirió al destrato que denunció su colega.

“Nunca la maltraté. Tuvimos desinteligencias normales entre compañeros de trabajo. A veces puedo ser un poco obsesivo con el trabajo... Hoy es un día especial (por la discusión en el Congreso sobre la despenalización del aborto). Por eso quiero que Valeria esté tranquila con su alma”, afirmó.

Luego, cuando Jorge Rial le preguntó si le gustaría hablar con Valeria de lo sucedido, el actor respondió: “Toda la vida tuve ganas de hablar con ella, pero siempre tuve miedo de que no me atendiera o que lo tomara como una presión”.

En cuanto al rumor de que ella estaba enamorada de él, Darín expresó: “Dice que soy responsable de la versión que decía que ella estaba enamorada de mí. ¿Cómo voy a hacer algo así con una amiga, una hermana? No sé quién ha puesto eso en su cabeza para que termine creyendo esa versión”.

Érica Rivas, la otra actriz que no lo pudo soportar

La actriz que también terminó mal con Darín en el teatro se solidarizó con Bertuccelli. En su Instagram, Rivas señaló: “Vale. Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan”. El mensaje recibió el apoyo de otras figuras como Paola Krum, Gastón Pauls y Leonardo Sbaraglia, entre otros. Érica también fue compañera del actor en el film La cordillera, en donde dejó el rodaje por no tener un buen vínculo laboral con Darín.