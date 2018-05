“Quien riendo la hace, ¡llorando la paga!”, comenzó escribiendo la joven en el primer posteo, para luego despacharse con un extenso texto. “Si supieran realmente la verdad, muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo. ¡A mí la plata no me hace más persona, pero parece que a otras sí! Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también. A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente, pero no es claramente la realidad", disparó la joven de 19 años.

Y fue por más: "Que ha dejado cosas por nosotras es cierto, ¡pero que dedica su tiempo en nosotras como dice tampoco lo es! ¡Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe! ¡Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores!”.

"Sólo mis mejores amigas, mi novio y yo sabemos lo que es realmente como persona"

“El que realmente no sabe cómo es la historia y cómo son las cosas, que no opine. Nadie más que yo sé lo que viví y lo que no. ¡Y esto no es nada a comparación de las cosas que pasé, pero ya algún día se van a enterar de toda la verdad! Al que quiera bardearme, que me bardee, nada es lo que parece en este mundo. Sólo mis mejores amigas, mi novio y yo sabemos lo que es realmente como persona. Saludos a los que me bardean, no soy falsa, así que no voy a mentir o decir algo que no es cierto o que no pienso. Nada más”, agregó en una tercera publicación.

“La verdad duele y créanme que a mí me duele más que a nadie, pero esta es la realidad. Hoy se pierde, mañana se gana, ¡pero la vida sigue!”, añadió Morena.

"Sé de dónde vengo y estoy averiguando sobre la señora que me tuvo en la panza y si tengo más familia", escribió en otro posteo que enseguida borró.

"Empezó una guerra y no hay mucho más para decir. Me cansé de ser una nenita que tapa todo, ya soy grande y tengo derecho a decir lo que siento y lo que pienso. Y estoy enojada. Es una guerra con mi papá y toda la gente que tiene alrededor. Tengo bloqueada a mi familia en todos lados"

Tras la repercusión de sus mensajes en las redes y en los medios, Morena le confirmó al portal Ciudad.com que es la autora de los mismos. "Son míos. Estoy bien, pero sí empezó una guerra y no hay mucho más para decir. Me cansé de ser una nenita que tapa todo, ya soy grande y tengo derecho a decir lo que siento y lo que pienso. Y estoy enojada. Es una guerra con mi papá y toda la gente que tiene alrededor. Tengo bloqueada a mi familia en todos lados", aseguró.

Consultado por TN Show minutos antes de salir al aire con Intrusos, el conductor se refirió brevemente al tema. "¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Corre por cuenta de ella. Nunca contestaría nada. Yo sé qué le pasa. Por eso no voy a decir nada", dijo Jorge Rial.

more01.jpg

more02.jpg

mo0e03.jpg

LEÉ MÁS

Morena Rial le dijo "gato viejo y usado" a Natacha

El apriete de Jorge Rial al ex novio de su hija Morena