La peor actitud de los xeneizes

Por un lado, el Toto Salvio mandó al frente a sus compañeros tras ser señalado como responsable de un tanto del Santos. “Yo perdí la pelota y no corro, me hago cargo, pero tenía a toda la defensa atrás...”, indicó. Y luego le contestó irrespetuosamente al emblema Chicho Serna, que lo había criticado. “En casa somos todos guapos”, tiró el crack, en declaraciones fuera de contexto, además de dejar en claro su deseo de regresar a Europa.

Asimismo, el nueve sin gol, Franco Soldano, explicó: “Boca, cuando me fue a buscar a mí, no buscaba un goleador...”. Así se excusó de su alarmante falta de eficacia. Por su parte, Mauro Zárate confesó: “Estando así, no me sirve estar en el club. No terminé siendo lo importante que quería”. Como si fuera poco, Mauricio Villa subió una historia a Instagram en la que se aprecia en su casa en Colombia una camiseta de River colgada. Así, los jugadores de Boca se autoboicotean. En actitud, pierden por goleada.