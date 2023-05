La peor noticia: qué pasará con La Peña de Morfi en Telefe

Y cuando le consultaron si Rozin hubiera elegido a Jey Mammon, la periodista señaló: “Él de Jey no me habló nunca, pero no sé porque no arreglaron con la persona que pensaba Gerardo, la que quería él. Georgina encima tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado, encima cada vez que la agarran afuera de algún programa, para preguntarle por el tema de Jey y no tiene una postura clara”.

romi-123.jpg Rocío Manguel habló de lo que debería pasar con el programa de Telefe

Tras estas declaraciones de Manguel, Socios del Espectáculo, programa de El Trece habló con Georgina Barbarossa, quien manifestó: “No voy a opinar más sobre el tema de La Peña, no tengo ni idea de nada”.

Una vez que finalizó esta breve nota a Georgina, Mariana Brey dio a conocer la peor noticia para el ciclo de los domingos de Telefe: “Me dijeron que La Peña termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo. Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo”.